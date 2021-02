Jordi Évole sufre un nuevo ataque de cataplexia en directo: Pablo Motos le auxilia en 'El hormiguero'

Jordi Évole ha vuelto a tener un nuevo ataque de cataplexia en directo, tan solo una semana después del sufrido en El intermedio. En esta ocasión, el reportero dio el susto a Pablo Motos en El hormiguero, donde acudió para calentar la vuelta de su programa en La Sexta con la esperadísima entrevista a José María Aznar.

Ocurrió casi al final de su entrevista, cuando el valenciano dio paso al concurso de la famosa tarjeta de El hormiguero. Évole fue el encargado de 'regalar' los 3.000 euros a Iñaki que, por sorpresa para todos, su emoción por ganar dinero fue nula. "Me cuesta creérmelo", dijo este espectador de Galapagar.

"¿A este hombre le dan 3.000 euros cada día? Porque vaya euforia tan rara", afirmó Évole. "Estoy eufórico, hombre", espetó Iñaki a lo que Jordi siguió bromeando: "Sí, estás eufórico como Iniesta".

Évole su segundo ataque de cataplexia en directo en tan solo una semana

"¿Alguna vez le ha tocado a usted algo?", preguntó Motos. "Jamás en la vida". "Igual por eso no sabes si ponerte contento o no", espetó de nuevo el presentador a lo que Iñaki respondió: "Estoy muy contento, es que no soy muy expresivo".

Una vez dada por terminada la llamada, Évole empezó a tener síntomas de su cataplexia al levantarse de la silla. "Me ha dado un poquillo", dijo consciente. Muy rápido, Pablo Motos acudió en su ayuda para sujetarle. "Es que somos gilipollas. Es culpa nuestra".

Afortunadamente, el periodista se recuperó a los pocos segundos. Instantes después, Évole quiso saber si Motos se había asustado. "He sentido cuando te ibas", reconoció el valenciano.

La historia de Iñaki es tan emocionante que @jordievole no ha podido aguantar la risa #ÉvoleEH pic.twitter.com/oIj7l4F9vr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 25, 2021