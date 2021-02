"He hecho cosas peores, pensé que lo habías visto": el momentazo de Lola y Diego en 'La isla de las tentaciones'

Diego y Lola se enfrentaron este jueves a su hoguera de confrontación en La isla de las tentaciones. Él pidió un encuentro con su novia cuando vio unas imágenes de ella en las que se mostraba arrepentida de su acercamiento a Simone. Lo que no sabía es que, después, había tenido algo con Carlos en la cama... y a pocos centímetros de Lucía.

Lola accedió y llegó a la hoguera muy nerviosa. Ella creía que Diego lo había visto todo y, por eso, le sorprendió que su novio le recibiera con un abrazo y de forma tan comprensiva.

"Esto va a ser difícil, lo siento por lo de las imágenes y eso", dijo al llegar. "No me lo esperaba...", continuó Lola. "Ni yo, imagínate cunado vi la primera hoguera, no entendía nada la verdad, se me hace raro hasta mirarte, pero tú a mí igual, es una sensación extraña. Pero bueno, vamos a ver qué pasa...", explicó él, que ha sido infiel a su chica con Carla.

"Estoy como un flan, es muy raro y muy duro. Al ver a Diego he sentido que le quiero, me ha sorprendido que me ha abrazado y me ha cuidado muy bien en ese momento. Pensé que no me iba a mirar porque sé que es muy orgulloso y pensé que le iba a poder más el orgullo que yo", explicó Lola. "Yo la quiero de verdad, si me sale abrazarla después de cosas que he visto es porque la quiero", contestó él.

"He hecho cosas peores": la confesión de Lola ante Diego

En ese momento, Diego expuso el motivo de ese encuentro. "He pedido la hoguera porque las últimas imágenes que vi de ti eran arrepentida y eso creas que no me tocó el corazón, quiero que estés tranquila y por primera ver quizás en mi vida, admitir también mis errores y cosas que he hecho mal yo", comentó el concursante, dejando entrever que no había visto las imágenes más explosivas de Lola.

Lea también: Cuántos años tiene Lola, de 'La isla de las tentaciones': la edad de la novia de Diego

La joven comenzó a ponerse nerviosa y no dudó en 'confesar'. "He hecho cosas peores, pensé que lo habías visto", espetó. "¿Cómo peores? ¿Un beso?", preguntó sorprendido Diego mientras ella no acertaba a decir nada más. En ese momento, el programa terminó.

Entidades Diego (James Lover) Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Lola Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3' Concursante de 'La Isla de las Tentaciones 3'