"Me ha puesto cachondilla": vuelco en 'La isla de las tentaciones' con Lucía y El Lobo más juntos

La isla de las tentaciones no deja de dar sorpresas y una de las más grandes la dio este jueves al terminar el programa de cada semana, cuando Telecinco emitió el avance de la próxima entrega.

En el adelanto del reality, se pudo ver a Lucía acercarse mucho a Isaac (El Lobo), el pretendiente que hasta ahora ha estado con Marina. Ambos comparten varias escenas subidas de tono.

"Me lo paso bien porque estoy a gusto. Me ha puesto un poco cachondilla", reconoce Lucía mientras el programa enseña unas imágenes de ella chupando el dedo de Isaac. "Me estoy agobiando y me estoy cansando de ella", dice El Lobo en un momento de confidencia con Lucía, supuestamente hablando de Marina.

Una pareja de 'La isla de las tentaciones' tiene sexo

Las imágenes también mostraron a una pareja tener sexo bajo las sábanas, pero por el momento se desconoce su identidad.

Por otra parte, el programa apercibirá a Manuel por saltarse las normas, mientras que Diego y Lola tendrán que tomar una decisión tras la hoguera de confrontación que apenas ha comenzado.

