Atresplayer Premium amplía ventaja sobre Mitele Plus: ¿cuántos suscriptores tienen?

La batalla por las audiencias del consumo lineal no es la única lucha que tienen Atresmedia y Mediaset. Los dos grandes grupos audiovisuales privados también compiten por el pago a través de sus plataformas, Atresplayer Premium y Mitele Plus, respectivamente.

Según los datos aportados por ambas compañías a la CNMV, Atresplayer continúa líder al acabar 2020 con 452.000 suscriptores, lo que supone un nuevo récord histórico. La plataforma de Atresmedia sigue al alza al contabilizar 163.000 usuarios más que en septiembre.

Por su parte, Mediaset contabiliza 109.000 suscriptores a 31 de diciembre de 2020. Es decir, Mitele Plus se dejó por el camino 29.000 clientes en el último trimestre del año. Recordemos que el servicio ya no disponía del fútbol, ya que pasó a formar parte de Movistar y Orange. Sin embargo, Mitele Plus tendría ahora 186.000 usuarios gracias a los suscriptores captados en enero y febrero.

Atresplayer Premium y Mitele Plus: diferentes estrategias

Lo cierto es que Atresmedia y Mediaset han tenido modelos de negocio muy diferentes. Atresplayer Premium ha apostado por la ficción con el estreno de series exclusivas para su plataforma, como Veneno, FoQ: El Reencuentro y ByAnaMilán. Otras se han visto en el pago antes de pasar a Antena 3 (El Nudo).

Mitele Plus apostó primero por el fútbol. Desde otoño, ha reconducido los contenidos con el estreno del reality Solos/Solas, contenido exclusivo de La isla de las tentaciones o Mujeres y Hombres y Viceversa. En el caso de las series, Mediaset ha llegado a acuerdos con Amazon Prime Video (El Pueblo) o Disney+ (Besos al aire) para ser su primera ventana antes de lanzarlas en abierto.