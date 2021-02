Monedero rompe su silencio con Joaquín Prat tras su imputación en el 'caso Neurona': "No sé por qué se me cita"

Juan Carlos Monedero ha reaparecido este jueves, 25 de febrero, en televisión después de ser citado a declarar el próximo 15 de marzo en calidad de investigado por el 'caso Neurona', en el que el juez Juan José Escalonilla investiga la presunta financiación ilegal de Unidas Podemos.

El cofundador de Podemos ha roto su silencio en Cuatro al día, el programa que habitualmente colabora. En primer lugar, Joaquín Prat le ha hecho dos preguntas rápidas. La primera de ellas ha sido la siguiente: "¿Con qué ánimo recibes la noticia de que estás siendo investigado?".

"Con sorpresa y con cierta preocupación. He podido hablar con un exmagistrado del Tribunal Supremo que se ha mostrado tan escandalizado como yo porque no viene ningún tipo de acusación", ha respondido Monedero. "Es decir, se me cita como investigado y no sé por qué. No sé las razones por las cuales me citan".

A continuación, el presentador ha querido saber si antes de citarle como investigado, le han requerido algún tipo de documento. "Cero, ninguno", ha contestado tajante el politólogo.

"Es más, me entero porque se abre pública una pieza secretísima y ahí me entero de que este señor ha estado durante seis meses investigándome y, al final, solo han sacado cuentas del banco y una factura que había declarado a Hacienda".

Por otra parte, Monedero ha destacado que la policía científica ha dado por existentes los trabajos de Neurona para Podemos con motivo del 28-A, "de modo que se le ha caído toda la pieza al juez".