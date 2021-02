Jorge Javier expulsa a dos pretendientes y se queda solo con dos chicos en 'MYHYV'

Una semana después de empezar su trono, Jorge Javier Vázquez ha tenido que empezar a tomar decisiones duras en Mujeres y hombres y viceversa, el programa de citas que emite Cuatro. El presentador no se ha cortado y no le ha temblado el pulso a la hora de expulsar a dos de sus pretendientes.

En primer lugar, Jorge Javier Vázquez ha decido que siga en en el trono Michael, no sin antes advertirle de que no le gustan algunas cosas de él que ha visto en el programa. "Me gustaría darme cuenta por mí mismo. No quiero protectores en mi vida. Quiero una pareja, no quiero un padre".

Por otra parte, Dani también continúa. Desde el principio fue uno de los que más le gustó y parece que sigue siendo así. "Me parece muy tierno y cada vez me gana más lo emocional, independientemente de que no tengamos cosas en común vividas".

Jorge Javier: "No quiero marear a nadie"

Sin embargo, Jorge Javier ha decidido expulsar a dos candidatos. Manolo y Sergio no continúan en el programa. "No quiero marear a nadie", les ha dicho tras constatar que no tenía feeling con ellos. "Ya no tengo edad de conejillo de indias", añadió el presentador.