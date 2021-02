Andrea Levy se sincera con Risto Mejide: "No iba borracha, tengo fibromialgia y tomo muchos medicamentos"

Risto Mejide ha lamentado las burlas que se han desatado este jueves a raíz de un vídeo de Andrea Levy en el pleno del Ayuntamiento de Madrid que se ha hecho viral. "Hay líneas que no se deberían cruzar jamás", ha dicho el presentador.

"Lo que ha pasado hoy es muy serio y duro", ha comentado Risto sobre la "insidia" y el "escarnio público" hacia la delegada de Cultura de Madrid.

El presentador de Todo es mentira, de hecho, ha hablado con Andrea Levy, que se ha sincerado en directo en Cuatro. "Tengo una enfermedad crónica. Una enfermedad que provoca un dolor casi paralizante por todo el cuerpo. Una enfermedad que a veces te deja sin dormir. Una enfermedad que reduce mi calidad de vida. Tengo fibromialgia", ha explicado.

Andrea Levy nos relata cómo es su vida sufriendo la enfermedad de fibromialgia



"Tomo muchos medicamentos que me secan la boca y me cuesta pronunciar y vocalizar correctamente. He tenido que soportar que digan que voy bebida a trabajar"

Levy ha explicado que se lo diagnosticaron el pasado verano. "Tengo un tratamiento que se revisa periódicamente", ha explicado. "Necesito una medicación que, entre otras cosas, hace que se me seque mucho la boca. Cuando leo un texto rápido, me cuesta pronunciar o vocalizar bien", ha relatado. "A partir de ahí he tenido que leer cosas: que si voy bebida a mi trabajo, que si he tomado sustancias... Es muy doloroso, sobre todo porque mi vida es todo lo contrario".

"Es algo privado pero quería contarlo porque no me tengo que esconder. Y creo que no hay que quemar en la plaza pública a nadie porque diga mal una palabra. Eso no es porque vaya bebida al trabajo, no. Para mí, salir de casa cada día es un reto".