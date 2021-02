Inés Arrimadas critica con Griso el acuerdo para renovar RTVE: "PP y PSOE se han ido a un cuarto oscuro"

La etapa de Rosa María Mateo como administradora provisional de RTVE ha llegado a su fin después de que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista hayan llegado a un acuerdo que permitirá la renovación del Consejo de Administración.

El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves, 25 de febrero, la renovación del Consejo que presidirá José Manuel Pérez Tornero. Sobre este asunto, Inés Arrimadas se ha mostrado muy crítica en su entrevista con Susanna Griso para Espejo Público.

Arrimadas califica como "vergüenza" el acuerdo de PP y PSOE para renovar RTVE

La líder de Ciudadanos ha mostrado su malestar por cómo ha sido el procedimiento de la renovación en la televisión pública. "Nos hemos autoexcluido de esa vergüenza porque a mí me da muchísima pena, y estoy convencida de que a muchos españoles también", ha dicho.

"PP y PSOE no se han puesto de acuerdo en nada, ni en estados de alarma o medidas imprescindibles para la economía española, y ahora cuando pasan las elecciones catalanas se van a un cuarto oscuro a repartirse los jueces y la tele público".

Arrimadas ha calificado de "auténtica vergüenza" esta renovación. "Nosotros no hemos querido participar ni ahora ni cuando teníamos 57 escaños, ni cuando teníamos 32 ni 40", ha afirmado a Griso. "Yo no he venido aquí a participar en este pasteleo o reparto de tronos. Yo he venido a la política para que esto cambie".

???????? PSOE y PP no han pactado nada para solucionar la crisis sanitaria, pero sí se reparten el Poder Judicial y la tele pública en un cuarto oscuro.



???? @InesArrimadas "Hacen falta verdaderos acuerdos de Estado para solucionar problemas, no para un pasteleo" #25FebreroEsp pic.twitter.com/evLpj7s2F7 — Ciudadanos ???????????????? (@CiudadanosCs) February 25, 2021