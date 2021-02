Belén Esteban: "Voy a seguir en 'Sálvame'; no me voy a ir a 'Viva la vida"

Belén Esteban ha hablado una semana después de salir de forma abrupta del plató de Sálvame tras una brutal discusión con Jorge Javier Vázquez. La colaboradora ha descartado que vaya a dejar el programa de las tardes de Telecinco y también ha negado que vaya a fichar por Viva la vida.

"Sigo trabajando en Sálvame", ha dicho en unas declaraciones que ha dado para El programa de Ana Rosa. "Siempre que me pasa algo me ponen en Viva la vida, no me voy a ir a Viva la vida", ha zanjado.





"Sigo en mi productora Soy de la fabrica de la tele. Llevo 12 años", ha comentado sobre la compañía con la que tiene contrato. "Estoy en Sálvame". Belén Esteban ha dicho que volverá pronto pero no ha explicado cuándo. Y sobre la semana que lleva fuera del programa se ha limitado a decir que eran días libres que le correspondían.

Belén Esteban, sobre Jorge Javier: "Esto es como un matrimonio"

Tampoco ha detallado si ha hablado con Jorge Javier o no. "Esto es como un matrimonio", se ha limitado a comentar sobre el presentador. Lo cierto es que desde que discutieron en directo, Sálvame no ha vuelto a hablar de la pelea y Jorge Javier tampoco ha mencionado a la colaboradora.