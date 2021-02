Un año del día que se cruzaron dos mensajes opuestos: el 'tranquilizador' de Lorenzo Milá y el 'alarmista' de Iker Jiménez

25 de febrero de 2020. Hace un año el coronavirus comenzaba a ocupar un importante espacio en televisión, aunque todavía faltaban dos semanas para que la vida de todos se paralizase con un confinamiento inédito tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo.

Los mensajes que llegaban a los espectadores eran muy contradictorios. De hecho, durante esos días se pudieron escuchar informaciones de todo tipo, tanto de periodistas como de expertos, que no se ponían de acuerdo en la verdadera dimensión de la Covid-19.

"Pero chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos"

Tal día como hoy, hace un año, se produjo una curiosa coincidencia que tendría relevancia tiempo después. En medio de la confusión por el avance de la pandemia, Lorenzo Milá informaba desde Italia sobre la situación que se vivía allí, donde era corresponsal.

"No podemos hablar, qué se yo, de virus terroríficos como puede ser el ébola. No. Estamos hablando de un tipo de gripe del que se curan la gran mayoría de las personas que se han infectado", declaró en Los Desayunos de TVE. "Pero chico, parece que se extiende más el alarmismo que los datos", concluyó. La intervención de Lorenzo Milá triunfó en las redes sociales, se hizo viral y todos aplaudieron su mensaje tranquilizador.

A mí Lorenzo Milá me representa. Más periodistas como él y menos que se pongan la mascarilla https://t.co/qEGVUhLLzv — Juan A. Cruz (@GioCruz90) February 25, 2020

Curiosamente, ese mismo día se grabó un programa de Cuarto Milenio que se emitió el domingo 1 de marzo de 2020. El espacio de Iker Jiménez y Carmen Porter analizó lo que estaba ocurriendo con el coronavirus y alertó de la gravedad de la situación.

Iker Jiménez fue tachado de 'alarmista' por su programa de 'Cuatro Milenio'

Enrique de Vicente, José Miguel Gaona, Pedro Baños y Pablo Fuentes analizaron con Iker Jiménez el avance del virus y no se cortaron cuando advirtieron de que se trataba de algo muy grave. "Cuando ponemos el Telediario estos días parece que prácticamente no pasa nada y sí que está pasando", dijo José Miguel Gaona en aquel programa. "No se nos está diciendo completamente la realidad que está ocurriendo", advirtió Pablo Fuente. "Sorprende que personas asintomáticas pueden transmitir el virus hasta en dos semanas", señaló el coronel Baños. "Es una crisis sin precedentes históricos", apuntó Enrique de Vicente.

Lo curioso es que el programa se ganó fuertes críticas durante esa noche y los sucesivos días y muchos tacharon al presentador de alarmista. Lo mismo ocurrió con las siguientes entregas del programa y con los espacios que emitió desde Youtube -Cuarto Milenio fue paralizado por la pandemia-, donde advirtió de situaciones que, por desgracia, se fueron cumpliendo poco a poco.