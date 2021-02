La indignación de Iker Jiménez en 'Horizonte' ante el próximo 8M: "Puede ser un desastre"

El Ministerio de Igualdad que preside Irene Montero ha empezado a calentar el Día Internacional de la Mujer animando a que se vuelvan "tomar las calles" el 8M. Eso sí, en esta ocasión los actos deberán ser "descentralizados" con concentraciones de no más de 500 personas.

Sobre este asunto charlaron en Horizonte Iker Jiménez y su equipo de expertos. Pablo Fuente fue rotundo diciendo que "no me gustan las bromas macabras" haciendo alusión a las declaraciones de José Manuel Franco, el delegado del Gobierno en Madrid, diciendo que, a día de hoy, ninguna manifestación está prohibida "porque se van a cumplir los parámetros".

"Esta misma persona dijo el año pasado que no había datos objetivos para prohibir el 8-M y que acertar la quiniela los lunes es fácil", continuó Fuente. "El mensaje que yo mando es que ahora tenemos datos de que esto es una temeridad. Es una broma macabra". El investigador también citó a Carolina Darias, ministra de Sanidad, que invitó a la cordura.

Los expertos de Iker Jiménez opinan sobre el próximo 8M: "Es una temeridad"

A continuación, Iker Jiménez mostró su indignación: "¿Yo no puedo ver a mis padres porque no puede haber no convivientes en mi casa y se pueden reunir 500 personas?".

Minutos más tarde, aseguró: "Yo estoy a favor de la libertad de expresión, pero si haces muchas manifestaciones de 500 personas es lo mismo que una de un millón y esto, inmunológicamente, puede ser un desastre".

Las palabras del presentador de Mediaset han provocado, como es habitual, críticas. Es por eso por lo que Jiménez ha salido al pasado en Twitter: "Me hace gracia los que dicen que me meto con las manifestaciones del 8M y no con el concierto de Raphael", dice.

"Evidentemente no han visto los programas recientes donde he remarcado la barbaridad del concierto de forma rotunda. ¿Son ignorantes, no atienden o sencillamente mienten?", concluye.