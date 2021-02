"Los tiene muy gordos": Risto Mejide estalla contra esta política tras subirse el sueldo en plena crisis

Risto Mejide ha denunciado este miércoles en el plató de su programa de Cuatro la decisión que ha tomado una política en plena crisis económica desatada en todo el mundo por la pandemia del coronavirus. El presentador de Todo es mentira no ha dado crédito a lo que estaba escuchando y ha estallado ante las cámaras de Mediaset.

El publicista ha informado de que la alcaldesa de Robregordo (Madrid) y el alcalde de Quer (Guadalajara) representan la cara y la cruz de todo lo que está pasando. Mientras que él ha renunciado a su asignación para este 2021, ella ha decidido subirse el sueldo un 64%.

"Es que los tiene muy gordos. Va a cobrar 23.000 euros en un pueblo de 65 habitantes", calculó Risto Mejide, que no ha podido evitar mostrar su enfado con esta desfachatez. Marta Flich explicó entonces que han intentado ponerse en contacto con ella, pero que ha sido imposible. "Llevamos 48 horas intentando ponernos en contacto con ella, pero en el ayuntamiento llevan 48 horas diciéndonos que está reunida", informó la presentadora a la audiencia.

"Creo que me lo merezco": la alcaldesa de Robregordo defiende su subida de sueldo

Según la regidora, llamada María Cano, esta subida de sueldo se ha hecho para "dignificar su trabajo", porque asegura que ella se dedica "única y exclusivamente a ser la regidora del Ayuntamiento de Robregordo": "Creo firmemente que me lo merezco", ha defendido la mandataria madrileña.

Por su parte, Risto ha elogiado a José Miguel Benítez, alcalde de Quer, en Guadalajara, que ha renunciado a su sueldo durante este 2021. "He renunciado a un sueldo de 31.000 euros anuales", anunció el político, que no ha querido opinar sobre el caso de María Cano. "No me parece un buen ejemplo", se limitó a valorar. "Yo no vivo de la política ni del cargo de alcalde. Me lo puedo permitir y así, además, puedo ayudar al pueblo", ha defendido.