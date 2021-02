"Hay días que quiero morirme de un infarto": la durísima confesión de Víctor Sandoval que ha hecho saltar las alarmas en 'Sálvame'

Después de ver un vídeo en el que Lydia Lozano confesaba todo lo que piensa sobre sus compañeros de Sálvame, Kiko Matamoros intentó acusar a Víctor Sandoval de no haber estado atendiendo a las imágenes que acababa de emitir el programa de Telecinco. Las palabras del tertuliano enfadaron mucho al histriónico colaborador, que enseguida quiso poner los puntos sobre las íes.

"Cuidado, cuidado. Yo no soy Anabel Pantoja, yo intento cuidar más que nada mi trabajo. Conmigo no, ¿eh? ¡Cuidado! Sobre todo, porque la semana pasada lo estuve pasando muy mal", empezó defendiéndose Sandoval antes de que Jorge Javier se interesase por lo que le ha ocurrido.

Lea también: Alba Carrillo ataca a Feliciano López tras mojarse sobre los disturbios por Hasél: "Lecciones de moral puedes dar pocas"

"Hablé la semana pasada con Valldeperas porque me encontraba muy mal en el plató. Me encontraba sin rumbo, sin orientación, perdido. Me dijo que tenía que ver las cosas de otra manera e involucrarme más. No paro de involucrarme y ahora me dice que si no estoy atendiendo al vídeo", se quejó el colaborador mientras Marta López le aconsejaba que no le hiciera caso.

La dura confesión de Víctor Sandoval en Sálvame: "He estado en una etapa muy depresiva"

Jorge Javier preguntó entonces a Víctor por qué cree que la gente le dice que no se involucra. "Porque he estado en una etapa muy depresiva. He pasado un año fatal, horroroso. Tengo la puta manía de ver que todo el mundo va contra mi persona, soy una 'drama queen'. No veo el vaso medio lleno, lo veo vacío y roto", siguió abriéndose el colaborador mientras sus compañeros se mostraban cada vez más preocupados.

Lea también: Carlos Herrera vuelve a la carga e intenta fichar a Belén Esteban para la COPE: "Aquí tienes tu casa"

"Víctor, ¿a ti te gusta vivir?", le preguntó Jorge Javier. "Pues ha habido días en los que pienso: 'Ojalá me muera de un infarto por la noche mientras duermo para no enterarme", soltó el colaborador, que enseguida hizo saltar las alarmas en plató. "Víctor, no digas eso", le pedía María Patiño. "Lo digo totalmente en serio. Hay días que pienso: ¿Para qué vivo? Me levanto, paseo al perro y mientras me llamen, seguir trabajando. ¿Pero el día que no me llamen y no tenga trabajo qué hago?", reflexionó Sandoval. "Buscarlo", dijo enseguida Jorge Javier.

"¿Con 54 años? ¿De qué? Ya ni de puta valgo", soltó Sandoval, al que reprendieron todos los colaboradores. "María ha llegado a venir a mi casa y sacarme de la cama a las 3 de la tarde. Consiguió mi dirección y vino a mi casa para sacarme", confesó el tertuliano. El presentador le recomendó entonces que intentara verse con un médico o un especialista. Al catalán se sumaron todos los colaboradores, que intentaron animar a Víctor Sandoval para que siguiese luchando por salir del pozo.