"Viví una infancia solitaria": la confesión más íntima de Jorge Javier Vázquez en el trono de 'Myhyv'

Jorge Javier Vázquez ha afrontado este miércoles un nuevo día como tronista de Mujeres y hombres y viceversa. El presentador de Telecinco pudo ver su cita con Michael, en la que ambos demostraron una gran complicidad y tras la cual el catalán realizó una sorprendente confesión.

"En la calle, habríamos pasado la noche juntos", reconoció el periodista después de empezar a conocer al primero de sus pretendientes. En el programa de hoy, Jorge Javier ha visto su cita con Daniel y ha descubierto otro candidato a conquistarle. Se trata de Sergio, un chico al que el tronista enseguida identificó, ya que son vecinos y este tuvo un "rollo" con su compañero Luis Rollán.

Lea también: "Me parece una encerrona": el enfado de Ares Teixidó con Sálvame por sacarle su romance con David Bustamante

Antes de comenzar el programa, Jorge Javier ha querido hacer una aviso a navegantes, de cara a los posibles malentendidos que pudieran surgir en el futuro con cualquiera de sus pretendientes. El presentador de Sálvame ha querido abrirse en canal y confesar los motivos por los que es muy frío y le cuesta mostrarse como una persona cariñosa.

"Soy muy frío con los sentimientos": Jorge Javier se abre en canal ante Jesús Vázquez

"Yo soy muy frío con los sentimientos. Desde pequeño he sido así y no hay nada que me ponga más inquieto que las preguntas directas. Me cuesta reaccionar porque es mi carácter y no quiero que la gente piense que quiero escaquearme", ha explicado a Jesús Vázquez antes de desvelar por qué cree que es así.

"Soy poco cariñoso. Viví una infancia solitaria, algo que me he dado cuenta que me encantó porque me ayudó a crearme un mundo en el que fui muy feliz y que me ha alegrado mucho a lo largo de los años", ha desarrollado antes de admitir que no suele ser muy cercano con sus parejas.

Lea también: "Me tienen que operar de urgencia": Lydia Lozano preocupa al desvelar en Sálvame su problema de salud

Jorge Javier contó que prefiere dejar los gestos de cariño para cuando son estrictamente necesarios: "Si te tocas continuamente, el valor de la caricia también pierde valor. Creo que hay que ser cariñoso por momentos y darle importancia, no decir continuamente te quiero", ha defendido antes de dejar claro que no le molesta que la gente sea cariñosa. "A mí no me molesta que la gente sea cariñosa. Es más, me gusta que al principio sean cariñosos", ha matizado.