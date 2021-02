"Me parece una encerrona": el enfado de Ares Teixidó con 'Sálvame' por sacar su romance con David Bustamante

Sálvame vivió este martes una tarde de lo más movidita. Después de someter a Anabel Pantoja a una ecografía en directo que acabó con un criticado comentario de Kiko Matamoros, Jorge Javier Vázquez recibió en plató la visita de Ares Teixidó.

La joven reconoció que antes de entrar en directo se preguntó "¿Qué hago aquí?". La presentadora admitía así que se encontraba muy nerviosa por volver a ponerse frente a las cámaras de Telecinco. Teixidó se dispuso entonces a contar qué ha sido de su vida después de entrar en GH VIP 3, donde se convirtió en la archienemiga de Belén Esteban.

Lea también: Ni rastro de Belén Esteban en Sálvame: no acude el fin de semana, ¿y está pensando en abandonar el programa?

La catalana recordó que vivió una etapa muy dura después de que se le diagnosticara diabetes, noticia que la llevó a caer en una gran depresión de la que, afortunadamente, ya se encuentra recuperada. A los pocos minutos, Jorge Javier dio paso a las preguntas de los colaboradores, que tardaron muy poco en poner a la invitada en un aprieto.

Ares Teixidó reconoce que lo pasó muy mal durante su romance con Bustamante

Como era de esperar, el tema de su fugaz y convulso romance con David Bustamante salió a relucir. Y Ares, que no quería decir nada sobre este asunto, acabó asegurando que en su momento no lo pasó nada bien por las acusaciones que tuvo que soportar por parte de la prensa del corazón. La periodista se sintió muy dolida al ver que la tachaban de "trepa", diciendo que estaba con el cantante "para aprovecharse de su fama".

Lea también: Surrealismo en Sálvame: Paz Padilla se cuela en una tienda de lujo... ¡y se topa en directo con Jaime de Marichalar!

Ante la insistencia de los tertulianos, Ares Teixidó acabó enfadándose ante las cámaras de Mediaset. "¿Crees que te hemos hecho una encerrona?", se preocupó el presentador. "Sí, me lo parece", dijo molesta la entrevistada. "Esto sí que me parece oportunista. He venido aquí porque me parecía una forma de reconciliarme con el medio, era una forma de decir 'he estado mal, pero se puede estar bien'. Que yo entiendo que no tiene ningún interés esto en Sálvame, pero me habéis llamado, ya me parecía raro juntar los conceptos amabilidad y Sálvame, pero me parece una encerrona", se quejó una vez más.

No obstante, Ares acabó reconociendo que, como periodista, ella se preguntaría lo mismo. Y aunque cree que el programa lo hizo "todo mal" con Bustamante, no se avergüenza de nada. "Ahora diría muy poco de mí sacar la lista y enumerar las cosas que se hicieron mal, porque todo lo que pasé ha hecho que sea la mujer que soy a día de hoy, pero que me gustaría haber aprendido de otra manera, pues también", concluyó dolida.