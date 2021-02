Críticas a Kiko Matamoros por su deplorable comentario en plena ecografía a Anabel Pantoja: "Puede tener un feto muerto"

Anabel Pantoja se ha convertido estos meses en una de las principales protagonistas de Sálvame. Esta semana, el programa ha ido aún más allá y ha querido investigar en directo, ante las cámaras de Telecinco, si la colaboradora está embarazada o no después de que la joven confesara haber tenido una falta.

Y si el lunes, Carlota Corredera sometía a la andaluza a un test de embarazo que supuestamente dio positivo, este martes el programa quiso realizarle una sesión de ecografía en directo. "Es mentira, no me lo creo. No puede ser", reaccionó Anabel al ver la prueba de embarazo, culpando a sus jefes de haberla manipulado para gastarle una broma.

Horas más tarde, la propia Anabel desmentía en sus redes sociales que estuviera embarazada, enseñando a sus seguidores un nuevo test. "Lo siento por todas las felicitaciones y alegrías por parte de vosotros, pero no es mi momento. Cuando venga os enteraréis, de verdad. De momento no podéis encasillarme de embarazada", informó la sevillana.

El lamentable comentario de Kiko Matamoros en plena ecografía de Anabel

A pesar de destaparse la mentira, Sálvame quiso estirar la broma para alimentar el show televisivo con el que arrancaron la semana. Así, contrataron a una especialista para realizarle una ecografía a Anabel Pantoja en directo que determinara definitivamente si estaba o no en cinta. Y aunque en un primer momento, la tertuliana se negó, finalmente acabó accediendo, tumbándose en la camilla pese a saber que no espera ningún bebé.

Enseguida, se desató entre Jorge Javier y el resto de colaboradores una lluvia de bromas, algunas de mejor gusto que otras. "Igual le vemos la carita al hijo de Anabel", apuntó el presentador entre risas. "Igual tiene bata de cola, si es niña", añadió Kiko Matamoros, que poco antes soltó un comentario que le costó las críticas de los espectadores.

"Puede tener un feto que esté muerto", afirmó al tertuliano. Sin duda, unas palabras de lo más desagradables que provocaron varios reproches por parte de sus compañeros. El programa continuó con su broma a Anabel proyectando en la pantalla una ecografía que no se correspondía con la suya. En las imágenes, se podía ver el bebé gestándose. "Estás de cinco semanas, es muy pequeñito y hay que buscarlo", le informaron mientras Pantoja se mostraba muy agobiada.

"En la pantalla grande estamos viendo unas piernecitas de un bebé, y enhorabuena, se ve que es una niña", insistieron, mientras la colaboradora pedía parar con el show. "En serio, fuera de bromas...", decía Anabel, a la que la técnica le informaba de que, teóricamente, estaba de 25 semanas. "Claro, ¿y la regla que me vino hace un mes de qué es? Dime si va a estudiar o si va a ser futbolista", aseguró entonces Anabel antes de que la especialista confirmara que se trataba de una broma.

Basadísimo Matamoros diciendo que quizá el feto está muerto y por eso dio positivo lol — Kelsier ???? (@Ten_Soon) February 23, 2021

Qué desafortunado Matamoros:

'Lo mismo Anabel está embarazada pero tiene el feto dentro muerto'.



En fin, este señor esta tarde se habrá pasado de 'golosinas'.#yoveosalvame — ???? La Rana Verde ???? (@LaRanaVerde6) February 23, 2021

Asco el comentario de Matamoros,puedes tener un feto muerto ahí. Asci de tío y de comentario. A tomar por saco el ver el Sálvame, que os pasáis tela #yoveosalvame — Timimi_Fdez (@Timimi29) February 23, 2021

Que burro que es Matamoros con el comentario que hizo del supuesto embarazo,lo del feto muerto es para echarlo! — @Carlos_ Murcia (@CarlosM57101559) February 23, 2021

Madre mia.. Lo de Matamoros no tiene nombre.. Hasta Rafa Mora se ha quedado a cuadros al oirle decir q Anabel puede llevar un feto muerto. #yoveosálvame — Doña Zanahoria????•???????????? (@DonaZanahoria) February 23, 2021

Puedes tener un feto muerto!! Matamoros el inteligente haciendo esa pregunta absurda si está de poco tiempo habría abortado no puede tener un feto dentro muerto gilipollas!! — Ozana ???? (@Ozanamadrid004) February 23, 2021