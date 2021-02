Inma, la mujer de Chicote, descubre el lado más íntimo del cocinero: "Ahora no hace cosas que antes hacía"

Alberto Chicote fue el cuarto invitado de Palo y astilla, el programa de Mamen Mendizábal en La Sexta. El cocinero empezó hablando de su infancia en Carabanchel, el lugar "donde me he criado toda la vida": "Yo nunca me fui a vivir así como solo hasta que me fui con la que fue mi mujer entonces".

Chicote después habló del legado de sus padres. Sobre su madre, Angelines, aseguró que "podría decir que todo, porque en la época en la que yo me crie mi padre estaba siempre currando y mi madre estaba mucho más en contacto con nosotros, y nos tenía muy a raya".

De su padre, José María, dijo tener "el amor por el trabajo, el gusto por el esfuerzo... Siempre se esforzó mucho por enseñarnos que las cosas no son gratis". Como curiosidad, los progenitores del cocinero contaron a Mamen que unos mexicanos se lo quisieron comprar cuando era pequeño hasta en dos ocasiones. "¿Me lo estás diciendo en serio?", preguntó extrañada Mamen.

Palo y astilla también habló con Inma, su mujer. La pareja de Chicote pocas veces aparece en televisión, aunque es sabido por todos que trabaja codo con codo con él. De hecho, ella ejerció como jefa de sala de Yakitoro. "Llevo trabajando con él desde hace mucho tiempo y nunca hemos tenido problemas, tal veza porque somos muy parecidos en la forma de pensar en el trabajo", dijo.

Inma también desveló a Mendizábal cómo le había cambiado la vida la televisión, donde triunfó gracias a Pesadilla en la cocina: "Tiene mucho menos tiempo, hacemos muchas menos cosas de las que hacíamos antes. Hoy empezaba un nuevo programa, por ejemplo, y anoche no durmió. Esas cosas influyen en el estado de ánimo, en el cansancio..."

"También cambias tus costumbres porque antes no le conocía nadie, entraba, salía, hacía muchas cosas y ahora no hace cosas que antes hacía como ir al camping y a la piscina", apostilló Inma en referencia a la popularidad.