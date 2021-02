Risto estalla contra el gobierno de Ayuso por incumplir su palabra sobre el Zendal: "Que no mientan en televisión"

Risto Mejide se ha cogido un tremendo cabreo después de que el PP de Madrid haya incumplido lo que prometió en Todo es mentira. Todo ocurrió cuando el presentador entrevistó al portavoz de la formación que lidera Isabel Díaz Ayuso a cuentas del presunto sabotaje en el Isabel Zendal.

Alfonso Serrano acabó asegurando que el programa podría acudir al hospital para grabar un reportaje, aunque Risto puso una condición: que la visita fuera sorpresa. Pese a la invitación del número 2 del PP madrileño confirmada días más tarde por el coordinador del Zendal, Fernando Prados, Todo es mentira aun está esperando.

"Me comprometo', 'justamente venía a ofreceros', 'cuando queráis, será un placer... Todas estas palabras que quedan muy bien decirlas en televisión después hay que cumplirlas", ha dicho Mejide tras recuperar la entrevista realizada el pasado 2 de febrero. "¿A vosotros os han dejado visitar el Zendal? Pues a nosotros tampoco".

Risto ha explicado que pese a que el compromiso era el de visitar el hospital "sin avisar", ayer (este lunes), el programa avisó de que "sería esta semana". "De hecho, teníamos apalabrado un doctor arquitecto especializado en infraestructuras sanitarias que nos acompañaría", ha seguido explicando.

La respuesta a la llamada de Todo es mentira ha sido literalmente la siguiente: "De momento, lo estamos espaciando porque nuestros profesionales estaban un poco cansados de tanta cámara".

Hasta ahí todo entendible. Sin embargo, este martes Ayuso ha realizado un acto mediático en el Zendal al que "no nos han dejado ir porque no nos han acreditado porque no somos un medio informativo". "Que no mientan en televisión, que no digan una cosa y luego hagan otra", ha terminado diciendo muy enfadado contra el gobierno de Ayuso.