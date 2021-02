"¿Quién coño es Echenique?": José María García se cabrea con el portavoz de Podemos por su desplante al Rey

Una de las polémicas de este martes, 23 de febrero, la ha protagonizado Pablo Echenique. El portavoz de Unidas Podemos ha hecho un presunto desplante al rey Felipe VI en el acto de homenaje del 23F al pasar por delante del monarca sin saludarle.

La imagen ha generado numerosas críticas en televisión, como la de Ana Rosa Quintana que recalcaba el feo de Echenique: "No sé si es un doble discurso de Podemos, el vicepresidente y el portavoz del partido".

Lea también: El enfado de Herrera por el 23-F: "El Gobierno echó de su país al rey Juan Carlos, el elefante blanco que paró el golpe"

Más vehemente ha sido José María García, narrador del golpe de Estado. El veterano periodista ha entrado en La redacción de Adela González en Telemadrid: "A los que nos duele España, a los que queremos una España unida y que vaya para arriba y tenemos un vicepresidente segundo [Iglesias] que ignora absolutamente a Su Majestad...".

"Tu misma has dicho Echenique. Pero, ¿quién coño es Echenique para pasar o dejar de pasar?", ha añadido a lo que la presentadora ha intentado maquillar diciendo que "es un representante".

José María García se enfada con 'La redacción' por emitir los gritos contra El Rey

La intervención de José María García en La redacción de Telemadrid no ha quedado ahí. Antes de ponerse a hablar el 23-F, el periodista se ha molestado bastante con el programa después de emitir los gritos que ha recibido Felipe VI a su llegada al Congreso. "¡Basta ya de blanquear la monarquía corrupta! ¡Basta ya! ¡Qué venga don Juan Carlos!".

"He estado a punto de marcharme antes de entrar porque hay algo que me ha dolido", ha dicho García poniendo en valor lo que hizo el rey emérito para que el golpe no triunfara. "Abrir este programa, Adela, con monarquía corrupta...".

"Lo que hemos hecho ha sido recoger lo que ha ocurrido en el exterior del Congreso y hemos escuchado a gente que estaba con sus pancartas diciendo '¡Viva el rey!' y haciendo loas a don Juan Carlos", ha aclarado la presentadora de la autonómica madrileña.