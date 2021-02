Última hora sobre el estado de salud de Lydia Lozano tras operarse de urgencia: "Estaba peor de lo que esperaban"

Sálvame arrancó este lunes la semana sin noticias de Belén Esteban. El programa de Telecinco está llevando en absoluto silencio la gran bronca que vivió la semana pasada con Jorge Javier mientras que en el resto de espacios de la cadena corren los rumores sobre el estado actual de la relación de los dos televisivos.

Entre tanto, nada más comenzar la tarde, Lydia Lozano se mostró muy nerviosa, confesando ante las cámaras que es muy aprensiva con todo lo que tiene que ver con los médicos y la salud. Así pues, dio una noticia que dejó desconcertados a sus compañeros: pasaría este mismo martes por quirófano.

"Me operan mañana de urgencia de las cervicales", anunció la canaria, que explicó los síntomas que le han llevado a someterse a esta intervención. Lozano contó que todo se desencadenó después de sentir un hormiguero en las manos mientras dormía. Sin embargo, la preocupación llegó cuando un día leyendo no sentía el libro en sus manos, por lo que decidió acudir a un especialista.

"Me dijo que me operaría ya mismo, pero me han tenido que hacer además del preoperatorio las pruebas del Covid", detalló antes de desvelar el diagnóstico que le dieron. "Tengo un aplastamiento en la médula y es lo que me da miedo", aseguró la periodista, que tiene afectadas las vértebras cuatro, cinco, seis y siete.

Lydia Lozano, operada con éxito tras una intervención "delicada"

Este martes, Lydia Lozano ingresó en el hospital para pasar por quirófano y, tal y como han desvelado en Sálvame, la operación ha sido un éxito. Eso sí, las cosas se han complicado, ya que no todo ha salido como esperaban y la intervención se ha prolongado hasta las cuatro horas y media.

"Ha sido una operación delicada, estaba bastante peor de lo que esperaban", informó el reportero Raúl Triguero desde las puertas del hospital. El periodista añadió que la ha operado Manuel José de la Torre, jefe de neurocirugía que ya operó a Charly. "La operación ha salido bien y ella está bien", dijo por su parte Gema López.

Kiko Matamoros se mostró entonces preocupado por las palabras del reportero del programa sobre que a Lydia Lozano "le va a cambiar la vida a partir de ahora". "No sé en qué sentido, si es para preocuparse o si es algo positivo", comentó el tertuliano. "¿Qué puede ser negativo?", preguntó Kiko Hernández.

"Si han dicho que estaba peor de lo que pensaban, igual puede tener algunas limitaciones de movilidad", respondió Matamoros. "¿Pero de ir en silla de ruedas?", se preocupó el colaborador antes de que su compañero explicara que él rechazó intervenirse las cervicales porque le advirtieron de que su movilidad se podía ver afectada.