Sofía Suescun la lía en Telecinco: "Me gustaría adoptar algún negrito, ayudar como con los animales"

Sofía Suescun ha protagonizado unas polémicas palabras en la sección Fresh! de Ya es mediodía. La colaboradora del programa que presenta Sonsoles Ónega ha asegurado que le gustaría adoptar a un menor a raíz del falso positivo de embarazo de Anabel Pantoja en Sálvame.

"A mí me gustaría adoptar algún negrito. Es como mi sueño. Igual que los animales, crearlos no, sino ayudarlos. Me encanta", ha dicho la navarra ante la incredulidad de sus compañeros y de la propia presentadora, sin ser muy consciente de lo que estaba soltando en directo.

Lea también: El motivo por el que Ylenia Padilla desapareció de Telecinco: lo revela en su nuevo (y sorprendente) trabajo

"Tiene mucho amor que no le cabe en el pecho y lo tiene que entregar", ha apostillado Miguel Ángel Nicolás para salir del paso mientras que Sonsoles ha añadido para cambiar a otro tema: "No, no. Si ya lo entiendo. No digo nada".

Sofía Suescun: "Mi sueño es adoptar un negrito, ayudar como con los animales"

Las declaraciones por algunos espectadores, recuerdan a las que hicieron Gloria Camila y Kiko Jiménez durante su participación en Supervivientes al asegurar que querían hacer "la parejita" con "una niña propia y un negrito adoptado".

Lea también: David Cantero preocupa a sus seguidores abriéndose en canal: "Mi alma es arrastrada a las profundidades"

El polémico comentario ha provocado un aluvión de críticas en las redes sociales. A continuación, ECOTEUVE.ES recopila algunos mensajes sobre el asunto.

Si he oído bien, Sofía Suescún acaba de decir que le encantaría adoptar a un negrito, que "le encantan, como los animales" ???? e insisto, que estoy dudando de haber oído bien, porque estoy que no salgo de mi asombro. — Cristy Sevilla (@CristyLovie) February 23, 2021

Sofía Suescun acaba de decir "quiero adoptar un negrito, en plan como un animalito"?? O he entendido yo mal(?)???????? — Alberto (@delaras_a) February 23, 2021

sofía suescun diciendo yo quiero adoptar un negrito me encantan es como con los animales adoptarlos para cuidarlos así como un perrito abandonado y la sonsoles se ha quedado asín ???? — luna (@yourteresia) February 23, 2021

A ver, os comento, porque me ha costado trabajo asimilarlo y procesarlo.



Sofía Suescun acaba de decir en directo, en televisión, que le encantaría adoptar un negrito como se hace con los animales.



Juro que he tenido que dejar de comer. — Mokie (@FrancisMokie) February 23, 2021

"Me encantaría adoptar a un negrito para cuidarlo así como un perrito abandonado" - Sofía Suescun, filántropa — Salva (@salva_morpheus) February 23, 2021

Mientras como, veo en la tele a Sofía Suescun: "A mí me gustaría adoptar a un negrito. Como con los animales, ayudarlos, no comprarlos...". Todo bien. — Ander Pérez Nemowave (@Nemowave) February 23, 2021

Pues no va @sofiasuescun y dice que le gustaría adoptar un negrito como si fuese a comprar unos zapatos?????

Perdonarme pero no ??????????? — Raquel Pérez (@ChalitaRaquel) February 23, 2021

@yaesmediodiatv @sonsolesonega @telecincoes @mediasetcom Lo de #sofiasuescun diciendo que quiere adoptar un "negrito" como se hace con los animales, se evitaría poniendo a gente que no haya salido de un reality. A ver si pide disculpas. Vergonzoso. — Alex_Mad (@Alejand95376278) February 23, 2021

Sofía Suescun: "A mí me gustaría adoptar un negrito, no sé, igual que con los animales"

Vivimos en el Siglo XXI y eso ??????????? — Ele (@ele__naiz) February 23, 2021