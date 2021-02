El motivo por el que Ylenia Padilla desapareció de Telecinco: lo revela en su nuevo (y sorprendente) trabajo

Los seguidores más fieles del universo Mediaset se dieron cuenta hace unas semanas de la silenciosa y misteriosa desaparición que ha protagonizado Ylenia Padilla. La joven, que ha tenido sus idas y venidas con Telecinco, parecía asentada en su trabajo como colaboradora de Sálvame y Viva la vida.

Sin embargo, de la noche a la mañana el público perdió el rastro de la de Benidorm, que también se ha mantenido con un perfil muy bajo en las redes sociales. Pues bien, el misterio se resolvió este lunes 22 de febrero, cuando Ylenia reapareció por sorpresa en los micrófonos de Europa FM.

La valenciana ha fichado por la emisora de Atresmedia como colaboradora de Yu: no te pierdas nada, programa que presenta Ana Morgade en las sobremesas. Ylenia fue presentada como asesora del amor, atendiendo a las consultas que le lanzan los fieles oyentes del programa que antes pertenecía a Los 40 Principales.

Ylenia confiesa su "saturación" tras su fichaje por Europa FM: "Necesito resetear"

En su reaparición mediática, Padilla explicó los motivos por los que decidió retirarse un tiempo de las cámaras de televisión. "Desaparezco, aparezco y hasta ahora no se ha podido dar mi contratación", ha comentado en un escueto mensaje, sin dar más detalles sobre lo que realmente le ocurrió.

"Estoy apartada de la realidad, vivo en mi micromundo, hay cosas que me saturan y a veces necesito resetear. No hago muchas actividades porque en plena pandemia y confinados, no hago muchas. Me encanta trabajar y hacer cosas nuevas porque lo nuevo te hace aprender", ha dicho, dejando entrever que se volvió a ver superada por la presión que sentía en los programas de corazón de Telecinco.

