Pablo Díaz bate dos récords históricos de 'Pasapalabra' ¿antes de llevarse el bote del programa?

Pablo Díaz continúa rompiendo récords en Pasapalabra. El tinerfeño, que mantiene en vilo a los espectadores por la infartante promo de Antena 3 que avanza que podría llevarse el bote, ha vuelto a dejar en shock a Roberto Leal y a los seguidores del formato, por el hito que alcanzó este lunes en el primer programa de la semana.

Si hace unos días, el joven violinista batía el récord de segundos obtenidos para El Rosco (100), ahora ha conseguido batir dos récord históricos más. Pablo se ha convertido en el concursante con más programas consecutivos de toda la historia de Pasapalabra.

Lea también: El detalle en el que hay que fijarse para saber qué día Pablo Díaz ganará el bote (o no) de Pasapalabra

El músico ha logrado igualar a Fran González con 168 apariciones en el programa, marca que batirá esta misma tarde tras superar la silla azul a la que le mandó Marta por primera vez desde que hiciera su entrada en el concurso.

Sin embargo, tal y como explicó Roberto Leal, Fran lo logró de tres tandas, ya que tuvo que abandonar forzosamente Pasapalabra por un problema familiar. En su primera vez, Fran acumuló 48 programas y, tras varios meses, logró mantenerse hasta llevarse el bote el pasado 22 de enero de 2019.

El segundo récord histórico que logró batir Pablo en 'Pasapalabra'

"En ese programa 168, Fran se llevó el bote, a ver si podemos imitarle. No me podía esperar esto. Yo sabía que venía preparado, esperaba no estar dos programas... A lo mejor pues 30 ó 40, pero es que 168 es absurdo, es que ni se te pasa por la cabeza. Así que a seguir", valoró Pablo antes de arrancar El Rosco.

Lea también: El enfado de Beatriz Rico por las críticas a su físico tras reaparecer en Pasapalabra: "Este es el precio"

Pero la cosa no quedó ahí y es que Pablo superó este lunes a Jero en el total de dinero acumulado en su marcador. El joven participante lleva 134.400 euros, mientras que el salmantino se llevó en su primera participación 133.800 euros (121 programas) y 97.200 en la segunda (120 programas).