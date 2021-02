La tragedia familiar que golpeó a Anabel Alonso enmudece a Toñi Moreno: "No he sido capaz de contarlo"

Toñi Moreno recibió este lunes la visita de Anabel Alonso. La actriz acudió a Un año de tu vida, programa que la gaditana presenta en Canal Sur, para hablar de algunos de los capítulos de su vida profesional y personal más desconocidos. Uno de ellos emocionó a la periodista, que descubrió en directo la tragedia familiar que golpeó a su invitada.

Alonso y Moreno demostraron una gran complicidad ante las cámaras de la televisión andaluza y enseguida, la entrevistada se soltó, revelando cosas que hasta ahora "no había sido capaz de contar". "Yo siempre he pensado que eras hija única y, bueno, tuviste una hermana que falleció...", empezó tanteando Moreno, comprobando si la intérprete estaba dispuesta a hablar sobre este tema.

Enseguida, se vio sorprendida por su respuesta: "Y un hermano", la interrumpió Anabel Alonso, completando su información. "Ah, yo pensaba que era solo una...", replicó Toñi, que comenzó a emocionarse ante las cámaras. "No, dos. Lo que pasa es que uno... Hasta hace poco no he sido capaz de contarlo. Yo creo que uno se protege", siguió explicando la invitada.

Anabel Alonso tuvo dos hermanos que apenas conoció

"Yo no les conocí. Él nació un año antes de nacer yo y mi hermana cuando yo tenía dos años, así que no lo recuerdo", aclaró. "Es algo como que... Te proteges, haces como que no ha existido... Explicar estas circunstancias era muy doloroso y muy largo. Así que yo lo arreglaba todo diciendo que era hija única y ya está", reconoció, dejando claro que era algo que le apenaba, a pesar de no haber tenido relación con ellos.

"Tus padres no te crearon el peso ese de la tristeza sobre ti, sino todo lo contrario ¿No?", preguntó la presentadora. "Pues si. Muchas veces lo he pensado. Yo no sé si fue acción-reacción o que fue porque claro, indudablemente, un hogar alegre no lo era mucho. Pero aquí estoy yo. No lo sé. Yo no sé si fue esas cosas del destino que yo, de repente, salí con el gen del humor porque ya en el cole hacía el payaso. Era algo inherente en mi", concluyó Anabel Alonso antes de que cambiaran de tema.