"Me hicieron una lluvia dorada desde el tejado": la ácida confesión de Susi Caramelo que dejó en shock a Pablo Motos

Pablo Motos recibió este lunes la visita de Susi Caramelo. La humorista de Movistar+ dio el salto a Antena 3 para analizar en El Hormiguero cómo se ha convertido en los dos últimos años en uno de los principales rostros de la comedia española. La catalana dejó atónito al presentador con sus ácidas bromas y revelando varias anécdotas que dejaron a todos en shock.

La más sorprendente, la relacionada con el día en el que a Caramelo le hicieron "una lluvia dorada" desde el tejado de su propia casa. "Estaba con mi vecino Nico. Habían venido unos obreros a arreglar el tejado, porque yo tenía goteras. Vinieron a arreglar la parte de arriba del edificio y resulta que estoy comiendo con mi vecino y me empieza a caer agua en la espalda", empezó contando la invitada.

"Digo: 'Qué raro, si no está lloviendo'. Y mi vecino me dice que eso no es agua. Coge un vaso, lo pone debajo de la gotera y se ve que es amarillo. Y yo: 'Pero no me jodas. ¡Que esto es meado!", siguió explicando ante las risas de Pablo Motos. "Me empecé a cagar en todo. Los obreros desde arriba pidiéndome perdón. Y me dice uno que es que no tenían baño y que llevaban una semana meando en un cubo que tenían los pobrecitos arriba", detalló Caramelo.

"Pues se les volcó el cubo y me hicieron una lluvia dorada en mi casa desde el tejado. ¡Eso no le pasa a nadie! Y sin confianza ni nada. Porque a mí si me lo piden por favor, lo mismo te entro al trapo, pero es que no los conocía de nada. Pues total, que sigo teniendo goteras, porque la derrama no la han arreglado", concluyó la humorista ante la cara de estupefacción del presentador, que aprovechó la presencia de Susi para preguntarle por su sonado destape en Movistar+.

Susi Caramelo, sobre el día que enseñó los pechos en Movistar+: "No quiero resumir mi carrera en eso"

La cómica recordó entonces el reportaje de Las que faltaban en el que enseñó los pechos durante una alfombra roja. "Ahí empezó todo", reflexionó la entrevistada, que gracias a ese momento viral, comenzó a tener un gran éxito en sus reportajes para el programa de #0. "Si llego a saber que sacarme las tetas me iba a hacer tan famosa las hubiera enseñado antes", bromeó.

"No quiero resumir mi carrera en eso porque me lo he currado mucho. Pero ese día se alinearon los astros, estaba en un photocall que no me enteraba de nada, y veía a todas con escotes, con las tetas fuera, y me las saqué. También las quería enseñar antes de que se me caigan", concluyó entre risas.