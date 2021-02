Un colaborador de Joaquín Prat para los pies a la abogada de Hasél: "No va a venir a darnos lecciones de democracia"

Cuatro al día, el programa que presenta Joaquín Prat en las tardes de Cuatro, entrevistó este lunes, 22 de febrero, a la abogada del rapero Hasèl, Alejandra Matamoros. La letrada tuvo un fuerte encontronazo con el Inspector de Policía José María Benito.

Antes de comenzar la charla, el espacio informativo recordó sus declaraciones en TV3, donde afirmó que Hàsel se niega a compartir celda "en su condición de preso político", que el polémico artista tampoco va a colaborar en las tareas de limpieza no obligatorias de la cárcel y que no condenaba los actos violentos en las calles.

Alejandra Matamoros se mantuvo en esta misma línea en Cuatro al día: "Me parece vergonzoso que se hayan generado disturbios a causa de la violencia policial desmedida que ha campado a sus anchas. También me parece vergonzoso que se impida el derecho de concentración una y otra vez con la violencia policial".

Un Inspector de Policía deja en evidencia a la abogada de Pablo Hasèl

Directamente, Benito paró los pies a la abogada: "No le voy a permitir que siga insultando a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que demasiado están pasando ya por su culpa y la de su cliente, y no va a venir usted a darnos lecciones de democracia y a decir que la policía tortura en las comisarías".

"Mi cliente, nosotros y toda la gente que estamos apoyando a Pablo Hasèl lo que tenemos que hacer día sí y día también es ponernos en las puertas de los portales de las familias obreras para evitar que ustedes les dejen en la calle", espetó ella a lo que él replicó: "¿Les dejamos fuera nosotros o un juez?".

La abogada del rapero, totalmente fuera de juego, insistió en que en España se tortura "y no es una cosa que diga yo". "Demuéstremelo", dijo muy enfadado José María Benito asegurando que sus acusaciones eran totalmente falsas. "Las torturas las investigan los jueces y no hay condenas judiciales a ningún Policía ni Guardia Civil. No niegue la evidencia".

Alejandra Matamoros, la abogada de Pablo Hasél, ha dado un recital de demagogia y vergüenza ajena en televisión.



Está a la altura de su defendido. pic.twitter.com/5pX23pipdT — Toni Cantó (@Tonicanto1) February 22, 2021