Risto Mejide pide perdón tras mentir sobre Podemos, pero vuelve a criticarles: "Es lo que pienso yo, un mero payaso televisivo"

Risto Mejide se ha erigido en el último año, junto a otros rostros televisivos como Ana Rosa Quintana, Vicente Vallés o Iker Jiménez, como uno de los principales azotes del Gobierno de coalición. El presentador se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha hecho el ejecutivo de Pedro Sánchez, especialmente de la crisis del coronavirus que ha puesto en jaque a todo el planeta.

Sin embargo, este lunes, en el arranque de Todo es mentira, el presentador ha sorprendido a los espectadores al reconocer que faltó a la verdad el pasado viernes al valorar la posición que ha tomado Podemos tras conocerse la detención del rapero Pablo Hasél.

Lea también: El zasca de Risto Mejide a Pablo Iglesias por pedir el control de los medios privados: "¡Me entra la risa!"

"Este fin de semana he cometido un error respecto a Podemos y por eso quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón a todos los espectadores de este programa que se hayan podido sentir ofendidos por mis palabras, porque hice decir algo a este programa que no había dicho", empezó diciendo Risto, asegurando que se refería a "haber dicho que a Podemos no le importaba la excarcelación de Pablo Hasél".

Risto propone acabar "con la cultura del zasca"

El presentador de Cuatro, muy serio, ha querido romper una lanza en favor de "abandonar la cultura del zasca", "especialmente en la política", para "decir las cosas como son". "Dije cosas que no habían sido, con lo cual pido disculpas", concluyó antes de reafirmarse en algunas ideas que lanzó contra la formación morada.

Lea también: Risto Mejide y Antonio Maestre se enzarzan tras la absolución de Cifuentes: Ella se defiende sola y muy bien

"Pienso que Podemos podría haber condenado antes la violencia; pienso que Podemos, efectivamente llevaba un año n el poder y podría haber propuesto la ley para excarcelar o que no llegara a la cárcel Pablo Hasél y no cinco días antes de las elecciones catalanas, pero es lo que pienso yo, un mero payaso televisivo, si queréis. Es mi opinión", concluyó.