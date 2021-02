"Me tienen que operar de urgencia": Lydia Lozano preocupa al desvelar en 'Sálvame' su problema de salud

Sálvame ha arrancado la semana sin noticias de Belén Esteban. El programa de Telecinco está llevando en absoluto silencio la gran bronca que vivió la semana pasada con Jorge Javier mientras que en el resto de espacios de la cadena corren los rumores sobre el estado actual de la relación de los dos televisivos.

Entre tanto, nada más comenzar la tarde, Lydia Lozano se mostró muy nerviosa, confesando ante las cámaras que es muy aprensiva con todo lo que tiene que ver con los médicos y la salud. Así pues, dio una noticia que dejó desconcertados a sus compañeros: tiene que pasar por quirófano.

Lea también: Ni rastro de Belén Esteban en Sálvame: no acude el fin de semana, ¿y está pensando en abandonar el programa?

Lydia sufre un aplastamiento de la médula: "Me da miedo"

"Me operan mañana de urgencia de las cervicales", ha anunciado la canaria, que explicó los síntomas que le han llevado a someterse a esta intervención. Lozano contó que todo se desencadenó después de sentir un hormiguero en las manos mientras dormía. Sin embargo, la preocupación llegó cuando un día leyendo no sentía el libro en sus manos, por lo que decidió acudir a un especialista.

Lea también: Surrealismo en Sálvame: Paz Padilla se cuela en una tienda de lujo... ¡y se topa en directo con Jaime de Marichalar!

"Me dijo que me operaría ya mismo, pero me han tenido que hacer además del preoperatorio las pruebas del Covid", ha detallado antes de desvelar el diagnóstico que le dieron. "Tengo un aplastamiento en la médula y es lo que me da miedo", aseguró la periodista, que tiene afectadas las vértebras cuatro, cinco, seis y siete. "No escuches nada de lo que te cuenten porque te metes debajo de la cama", ha dicho Canales para tranquilizarla, ya que él se sometió a una operación similar.