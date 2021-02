"¿Me estás amenazando porque soy mujer?": Celia Villalobos protagoniza un tenso momento en plena tertulia de TVE

Mónica López ha arrancado la semana en La Hora de La 1 haciendo un repaso informativo a todo lo acontecido durante el fin de semana, donde han continuado los altercados que se han desatado en Madrid, Valencia o Barcelona por las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

Como cada día, la presentadora ha presentado al equipo de tertulianos que iban a formar parte hoy de la mesa de debate: "Mesa de análisis: Beatriz Gris, Ángel Expósito, Celia Villalobos, Julio César Herrero...", empezó diciendo la periodista, que comenzó hablando e los disturbios ocurridos en la Ciudad Condal tras la detención de Hasél.

"Cuando pasa en Barcelona, en Valencia, en Madrid... No son los cuatro de siempre", ha dicho Expósito. "No es una cuestión puntual. Además, es que resulta que se reproducen en diferentes ciudades, no sé si de manera coordinada, pero no me parece que sea casual. Acabo ya Celia", ha dicho por su parte Herrero mientras elevaba el tono de su discurso para que Villalobos no lo interrumpiera.

"¿Me estás amenazando?": el tenso (y confuso) momento de Celia Villalobos en TVE

"No hace falta que me grites que ya me callo", se oyó decir a la que fuera ministra del Partido Popular. "No, no, uy... Cuando yo grite, tu vas a saber lo que es gritar", le ha advertido Herrero. "¿Me estás amenazando?", le ha preguntado Villalobos, que mostrándose seria y ofendida se puso en pie para 'encararse' a su compañero.

"¡No! Oye...", ha respondido el periodista, sorprendido por la reacción de la política. "¿Me estás amenazando porque soy mujer, por casualidad?", se cuestionó Villalobos mientras de fondo se escuchaba a Expósito riéndose. "Celia...", ha dicho Herrero desconcertado. "Pero vamos a ver... ¿Qué está pasando aquí? ¡Celia!", ha interrumpido Mónica López antes de intentar devolver el orden en su plató. "Que es broma, amigo", le ha dicho Villalobos mientras se reía y le daba una palmada en la espalda.

"Que es broma... Celia, le has asustado", ha comentado Mónica López, también desconcertada por lo que acababa de ocurrir. "¿Enserio? Me estaba poniendo muy violento...", ha admitido aliviado Herrero. "Con lo buena persona que yo soy, que violento me estaba poniendo... Digo, me va a agredir...", añadió el tertuliano. "Esto es lo que hay que hacer con los hombres. Asustarlos", concluyó Villalobos entre risas. "Ya no sé que iba a decir...", ha dicho el periodista tras el confuso momento que acababa de experimentar.