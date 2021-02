El mensaje de Ferreras contra los políticos que no condenan la violencia en los disturbios por Pablo Hasél

Después de seis noches de graves altercados, sobre todo en Cataluña, hay políticos que todavía no han condenado los disturbios provocados por los manifestantes que dicen protestar contra la encarcelación del rapero Pablo Hasél.

Antonio García Ferreras se ha mostrado muy crítico con aquellos representantes que no han rechazado esa violencia, aunque no les ha mencionado directamente, como sí han hecho otros presentadores. Risto Mejide,por ejemplo, se mostró muy duro con Podemos.

"Que salgan pidiendo la excarcelación de Hasél es una manifestación más", ha dicho Antonio García Ferreras este lunes en Al rojo vivo. "Que haya gente que quiera ampliar la libertad de expresión en este país, hasta es razonable", ha continuado.

"Es más peligroso que haya políticos que no sean capaces de decir 'así, no"

"Que se dediquen al saqueo, al pillaje, a intentar apedrear a la Policía Nacional o a la Brimo [antidisturbios- de los Mossos d'Esquadra], eso es impresentable", ha declarado. "Pero es más peligroso que haya políticos que no sean capaces de decir 'así, no'. De esta manera, no", ha cerrado el presentador en un tono contundente.