"¿De qué vas?": la brutal bronca entre Lequio y Paloma García-Pelayo que obligó a intervenir a Ana Rosa Quintana

El Programa de Ana Rosa ha vivido este lunes un momento de lo más desagradable después de que la presentadora y Joaquín Prat pusieran sobre la mesa de debate de su 'club social' el conflicto que mantienen Kiko Rivera e Isabel Pantoja después de que el DJ la acusara de haberle quitado parte de la herencia que les dejó Paquirri antes de morir.

Todo se desencadenó después de que Paloma García-Pelayo se enfrentara a Alessandro Lequio, produciéndose una agria discusión entre ellos ante la atónita mirada de sus compañeros. "Si él no vuelve a hablar con su madre, él tiene toda la culpa, es el que ha dinamitado todos los puentes y no muestra intención de reconciliarse", ha empezado diciendo el italiano, que cree que el sevillano "está separando a los nietos de su abuela"

Lea también: Ana Rosa responde a Pablo Iglesias: "A mí me eligen con el mando, a usted le nombró vicepresidente Pedro Sánchez"

Fue entonces cuando Paloma García-Pelayo y Beatriz Cortázar salieron a rebatirle y Lequio les contestó con un comentario que hizo estallar a las dos periodistas. "Eso, vosotras defender los intereses de vuestros clientes", soltó el tertuliano, que provocó un gran enfado en García Pelayo.

Lequio hace estallar a Paloma García Pelayo: "¡No seas absurdo!"

"Cuando no tienes argumentos te los inventas", respondió la colaboradora en una bronca en la que poco a poco ambos iban elevando cada vez más el tono. "No seas absurdo con las cosas que dices, no seas absurdo...", dijo molesta la periodista.

Lea también: "¡Es terrorismo, coño!": tremendo enfado de Ana Rosa por los disturbios en Madrid en apoyo a Pablo Hasél

"Siempre terminas sacando los pies del tiesto, no es normal que digas 'defender los intereses de vuestros clientes'... ¿de qué vas?", insistió Paloma García Pelayo después de que Ana Rosa Quintana se viera obligada a cortar la discusión. "Te recuerdo que aquí fui la primera persona que después de que hablara Kiko Rivera dije que le está engañando y que no me lo creo", concluyó muy enfadada la colaboradora.