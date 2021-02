El lapsus de Rafael Amargo en el 'Deluxe': convivirá "mucho tiempo" con Maite Galdeano ¿en 'Supervivientes 2021'?

Dos meses después de haber sido detenido en Madrid, acusado de un presunto delito de tráfico de drogas y organización criminal, Rafael Amargo se sentó en el plató del Deluxe para hablar sobre todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en esta última y convulsa etapa de su vida.

Durante su entrevista con Jorge Javier Vázquez, los colaboradores preguntaron al coreógrafo sobre los rumores que le relacionan con Cristian Suescun, hermano de Sofía Suescun. El hijo de Maite Galdeano ya explicó hace unas semanas que entre ambos solo existe amistad y que el día que se conocieron tuvieron "una conexión muy bonita".

"¿Te liaste con Cristian Suescun?", le preguntó Lydia Lozano al bailarín semanas después de que los tertulianos de Telecinco aseguraran que Amargo llegó a pagar a Cristian para que le hiciera una felación. El invitado aseguró que entre ellos no ha habido nada, "ni con dinero ni sin dinero". "Yo le quiero mucho, es mi amigo", dijo tajante.

Rafael Amargo desvela por error que "convivirá" con Maite Galdeano...¿en Supervivientes 2021?

Rafael Amargo explicó que solo son amigos y que, como tal, había decidido ayudar a Cristian en varios de sus proyectos profesionales. El andaluz desveló que le está echando una mano con un videoclip que va a sacar y que se hizo unas fotos desnudo con él para su cuenta en OnlyFans.

"Es un niño con un corazón muy bonito y conmigo se ha portado muy bien, pero no hemos tenido nada. A mí no me importa hacerme una foto en pelotas con él para echarle una mano, porque es un chico que está luchando y buscando su vida", añadió antes de que los colaboradores le hablaran de Maite Galdeano.

Fue entonces cuando, antes de despedir su entrevista, Amargo soltó un comentario que dejó atónito a Jorge Javier. "A lo mejor ella y yo vamos a tener la oportunidad de estar juntos mucho tiempo", afirmó Amargo, que ponía cara de circunstancias mientras el presentador solo acertaba a decir "uy, uy, uy". Enseguida, muchos espectadores ataron cabos y cayeron en la cuenta de que ambos podrían coincidir en Supervivientes 2021. Cabe recordar que los nombres de Rafael Amargo y de Maite Galdeano estaban ya en las quinielas del reality.

rafael amargo sobre maite galdeano: "vamos a tener la oportunidad de estar mucho tiempo juntos"



SE VIENE AMBOS EN SUPERVIVIENTES SI SI SI pic.twitter.com/65OLfZlqUo — peri (@T5Comento) February 21, 2021