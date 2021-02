Jordi González rompe su silencio y pone fecha a su regreso a Telecinco tras ocho meses 'desaparecido'

A mediados de 2020, Jordi González experimentó una extraña desaparición de la televisión. Después de conocerse que sería Sonsoles Ónega la encargada de presentar los debates dominicales de La Casa Fuerte 2, la periodista sustituyó también a su compañero en el último debate de Supervivientes 2020 y el catalán protagonizó una misteriosa espantada de las redes sociales.

Jordi González se quedaba de la noche a la mañana sin programas en Mediaset. Sin embargo, se vio obligado a romper su silencio para aclarar todos los rumores sobre su relación laboral con la cadena: "La verdad es que estoy muy bien, soy muy afortunado, y que por más que haya quien se empeñe en perturbar la relación, mi vinculación a Telecinco es estupenda y va para largo", aseguró.

Desde entonces, poco más se ha sabido sobre el presentador, que ha permanecido durante todo este tiempo con sus redes sociales inactivas. "No ha pasado nada, simplemente he tenido sobredosis de información durante estos más de 100 días de reality y me apetece desconectar. Para ello, necesito desvincularme de las redes de manera temporal durante mis vacaciones. En septiembre, con la vuelta al trabajo, volveré a conectarme", llegó a explicar a mediados de 2020. Sin embargo, septiembre llegó y la reaparición de Jordi González no se produjo.

Jordi González vuelve a Telecinco para presentar el debate de 'Supervivientes 2021'

Ocho meses después, Jordi González ha roto su silencio. El presentador ha concedido una entrevista a la radio pública catalana Rac1 en la que ha asegurado que su regreso a la televisión está cada vez más cerca de producirse. González ha confirmado así que Mediaset ha vuelto a contar con él para el equipo de presentadores que se encargará de conducir la próxima edición de Supervivientes 2021.

Un año más, y ya van tres, será Jordi González el encargado de presentar el debate dominical del reality, que lleva por nombre Conexión Honduras. El catalán acompañará de nuevo a Jorge Javier Vázquez, encargado de presentar las galas y a Lara Álvarez, presentadora del programa desde Honduras. Queda conocer si Supervivientes volverá a contar con Carlos Sobera como conductor del Tierra de Nadie que habitualmente Telecinco ha emitido los martes.

Jordi González aseguró que ya había viajado a Madrid para la grabación de los spots promocionales y las fotos oficiales de la próxima edición de Supervivientes. Esta arrancará muy pronto en Telecinco, previsiblemente cuando la tercera edición de La isla de las tentaciones llegue a su fin.

