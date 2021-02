Aznar da por primera vez una entrevista a La Sexta y se la concede a Jordi Évole

Jordi Évole está de vuelta con una nueva temporada de su programa que se estrena en La Sexta el próximo domingo, después de la exitosa emisión del documental que hizo a Pau Donés antes de morir. Lo de Évole regresa con una entrevista inesperada, ya que el periodista charlará con José María Aznar. Es la primera vez que el expresidente del Gobierno habla para la cadena de Atresmedia.

"La primera entrevista de Aznar en La Sexta será el domingo que viene", anunció el presentador en una charla con Cristina Pardo. La entrevista se grabó el viernes 19 de febrero, después de los malos resultados del PP en Cataluña y una vez que Pablo Casado anunció la mudanza de Génova 13.

Évole, sobre Aznar: "Estoy muy contento con el tono de la entrevista"

"En dos semanas se cumplen 25 años de la llegada de Aznar al poder y, con esa excusa, José María Aznar me dijo que 'normalmente' acaba 'cediendo ante los buenos españoles perseverantes' y me tildó como tal", contó Évole. "Estoy muy contento con el tono de la entrevista a pesar de nuestras diferencias". "Me siento muy satisfecho. Para mí hubiera sido un fracaso que esta entrevista hubiera acabado mal", comentó.

Évole adelantó que hablará de todos los temas con Aznar, no solo de lo relativo a la actualidad. "Hablamos de corrupción, 11M, boda de su hija...", explicó el presentador.