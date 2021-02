Pau Donés, a Jordi Évole poco antes de morir: "Estoy enfadado con el cáncer porque no me quiero ir; cualquier día me lleva y me jode"

La Sexta emitió este domingo Eso que tú me das, el documental que Jordi Évole grabó con Pau Donés poco antes de morir. Se trata de una estremecedora charla con el artista que falleció en 2020 después de años luchando contra el cáncer.

"Lo primero que sentí es un miedo atroz de la gente a la enfermedad. Traté de normalizarlo porque no es tan grave. Desde entonces he vivido 5 años, dos discos, una gira de la hostia, he tenido un sobrinito...", relató sobre el momento en el que le fue diagnosticada la enfermedad.

"¿Estás enfadado ahora con tu cáncer?", le preguntó Jordi Évole. "Un poquito sí, porque no me quiero ir; cualquier día me lleva y me jode". "Sí, preferiría vivir un poquito más, la verdad", comentó Donés, que explicó que con su cuerpo no estaba enfadado: "Para nada". "Es verdad que es una enfermedad que quieras o no, de alguna manera, surge o la genera el cuerpo mismo, pero pobrete; estoy tranquilo, estoy bien conmigo mismo. Estoy en paz".

Cuando Pau Donés supo que iba a morir: "Ese día tienes que aceptarlo"

El cantante supo que se encontraba en la fase final de la enfermedad unos meses antes de morir, en julio de 2020. Después de la última Navidad, sufrió una serie de complicaciones y el médico le informó de que la enfermedad "se había desarrollado". "Ese día tienes que aceptarlo", confesó.

El consejo de Pau Donés a quien tenga cáncer

"¿Qué le dirías a alguien que, recientemente, le han diagnosticado un cáncer como el tuyo?", preguntó Jordi Évole a Pau Donés. "Nada, que disfrute de la vida, que no se preocupe", dijo. "Como he empezado la entrevista. Ocúpate, disfruta, diviértete, móntate la vida para lo que te quede, aunque no sepas cuánto es, estés bien, a gusto y lo más feliz que puedas; no te preocupes, no tengas miedo".

"El miedo es terrible", afirmó Pau Donés. "Yo no lo vivo porque soy poco miedoso, pero lo veo y eso me aterroriza; cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir y a querer y a que le quieran es terrible", explicó. "El miedo bloquea y te corta la libertad de ser tú mismo".

Pau Donés: "Llorar es una demostración de valentía"

Jordi Évole quiso saber cómo afrontaba Pau Donés sus últimos meses de vida. "Tengo ganas de reír, de llorar y sobre todo, de vivir ahora en este momento", explicó el artista, que reivindicó la importancia de llorar como signo de valentía. "Llorar es una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza por mostrarte cómo tú eres, por demostrar tu humildad. Tu manera de ser y mí me cuesta un huevo llorar", explicó Pau Donés. "Estos días me pego unas lloreras de la hostia".

