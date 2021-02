Surrealismo en 'Sálvame': Paz Padilla se cuela en una tienda de lujo... ¡y se topa en directo con Jaime de Marichalar!

Ni escrito por el mejor de los guionistas. Los espectadores de Telecinco se han llevado este viernes una gran sorpresa con lo que ocurrió en directo durante la emisión de Sálvame. El programa mandó a Paz Padilla a una lujosa tienda del centro de Madrid y al llegar ahí, la presentadora se encontró de pura casualidad nada más, y nada menos, que con Jaime de Marichalar.

A media tarde, David Valldeperas ordenó a la gaditana que abandonara su puesto para acudir al local de una famosa firma para que allí le confirmaran si las botas que llevaba Raquel Bollo en una imagen eran oficiales o una mera falsificación de su marca. En su ausencia, Chelo García Cortés cogió las riendas del programa.

Antes de llegar a la tienda, Telecinco conectó con Paz Padilla, que se encontraba en el interior de un vehículo de Mediaset camino de Serrano, "la milla de oro" de Madrid. La presentadora, en su objetivo de destripar las mentiras de Raquel Bollo, se coló en la tienda para preguntarle a sus encargados qué opinaban ellos de la prenda que portaba la andaluza en una fotografía publicada en sus redes sociales.

La pillada de Paz Padilla a Marichalar en una lujosa tienda de Madrid

Con el descaro que la caracteriza, Paz Padilla entró en el local y comenzó a disparar todo tipo de preguntas hacia uno de sus dependientes mientras el cámara tuvo que quedarse por fuera, ya que le fue prohibida la entrada. En un momento dado, mientras la presentadora correteaba por la tienda, una persona se dispuso a abandonar el comercio, 'tropezándose' con la humorista.

"Ay, perdona. ¡Uy! ¿Eh? ¡Hola! ¿Eres Marichalar?", preguntó la presentadora, en shock. "Sí", afirmó el exmarido de la Infanta Elena. "¿Cómo estás? Estamos en directo en Sálvame", le advirtió la andaluza. "Ah, pues no", afirmó enseguida el excuñado de Felipe VI mientras huía de la cámara de Telecinco. "No le vamos a molestar. Echa la cámara para allá, que va a salir Marichalar", le indicó Paz a su compañero.

"¿Cómo está? ¿Viene a comprar un regalito?", insistió la presentadora, aprovechándose de la situación para sonsacarle algo al inesperado protagonista de la tarde. Sin embargo, este rechazó hablar con la gaditana y se marchó andando del lugar. "Adiós, thank you very much. Ah, no que es español. No quiere salir, Marichalar ha salido corriendo. Bueno, a su ritmo", señaló después de que la cámara mostrara un plano del ex yerno del Juan Carlos de Borbón cojeando.

"Igual ha venido a comprar algo para su novia. ¿Tiene novia? Uy perdón, es que no estoy acostumbrada a ser tan pija. Yo soy más del Primark", bromeó Padilla antes de intentar preguntarle a los dependientes de la tienda lo que había comprado Jaime de Marichalar. No obstante, estos se negaron a ofrecerle a la presentadora de Telecinco esta información.

Padilla en Dios y se encuentra a Marichalar

