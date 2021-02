La extraña guerra de Jorge Javier y Belén Esteban: silencio total en 'Sálvame' mientras corren los rumores en Mediaset

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han iniciado esta semana una nueva guerra en Telecinco después de que el pasado martes, los dos principales rostros de Sálvame se enzarzaran en una brutal bronca que acabó con la de San Blas abandonando el plató de Mediaset, completamente destrozada.

Desde ese momento, silencio sepulcral en el programa vespertino de Telecinco. Esa misma tarde y las posteriores, nadie en Sálvame hizo el más mínimo comentario sobre lo ocurrido. Sorprendentemente, los espectadores han podido saber algo más sobre el agrio enfrentamiento entre el catalán y la madrileña gracias a otros programas de la parrilla de Mediaset.

Primero fue Marta López la que contó en Ya es mediodía el pasado miércoles todos los detalles sobre cómo se había vivido la discusión en el plató de Sálvame y lo que no se vio esa tarde en la televisión. De la misma manera, Joaquín Prat revelaba en El Programa de Ana Rosa un sorprendente dato sobre la verdadera relación sobre Jorge Javier y Belén Esteban: "No son amigos", aseguró el presentador.

Belén Esteban tenía que haber acudido este viernes a 'Sálvame'

Gracias al programa matinal de Telecinco, se ha podido saber también que Belén Esteban tenía previsto acudir este viernes a su puesto de trabajo en Sálvame. Sin embargo, la emisión ha arrancado sin rastro de la famosa colaboradora.

Según ha explicado Antonio Rossi, Belén Esteban habría tomado una inesperada decisión: "Belén no quiere tocar el tema, no quiere tratarlo", aseguró el periodista, que ha podido hablar con su compañera. "Me ha dicho: Estoy bien y no voy a hablar de esto", aseguró Rossi en unas palabras que contrastan con su ausencia en Sálvame.

"No va a haber una cumbre de la paz, va a ser más fácil", ha avanzado Rossi, que cree que "lo arreglarán en cualquier momento", ha añadido el colaborador antes de que Ana Rosa y Prat se mojaran con el conflicto. "Jorge Javier es que tiene más resistencia emocional y Belén Esteban es un volcán", ha expresado la presentadora, mientras su compañero puntualizaba. "Con todos menos con Jorge Javier. Belén es muy combativa con todos los frentes que se le plantean, pero con Jorge Javier se difumina", opinó.