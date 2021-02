Espectacular bronca entre Mamen Mendizábal y Esperanza Aguirre: "¡Tenga un poco de respeto!"

La entrevista que este jueves hizo Mamen Mendizábal a Esperanza Aguirre en Más vale tarde fue de todo menos relajada. Comenzó tensa, siguió con un tono cada vez más áspero y acabó de forma repentina y seca.

"Con Pablo Casado no me voy a meter", advirtió Aguirre al poco de comenzar una entrevista que arrancó analizando los malos resultados del PP o el cambio de sede.

La cosa comenzó a torcerse cuando Mamen Mendizábal puso sobre la mesa el tema de Bárcenas y su próxima declaración sobre la caja b del PP. "No, no,. Bárcenas va a declarar contra mí", saltó Aguirre. "Va a decir que han visto cómo me han dado un sobre con dinero. Mentira. Todo mentira".

Aguirre estalla: "¡Estoy hablando yo, si me deja terminar!"

En ese momento interrumpió Mendizábal y Aguirre protestó. "¡No, perdone. Estoy hablando yo, si me deja terminar!", espetó. "Y yo preguntando. Y yo preguntando", continuó Mamen Mendizábal, que luego mencionó al alcalde de Bohadilla y a Francisco Granados, "una de sus ranas". "¡Me ha preguntado, no me dé una retahíla", explotó Aguirre. "Tenga un poco de respeto, que es el que estoy teniendo yo con usted. No he terminado de hacer la pregunta", apuntó la periodista.

Mamen Mendizábal zanja la protesta de Aguirre: "Pues muy bien"

A continuación, Mamen expuso otra idea y le hizo un par de preguntas seguidas, algo que tampoco gustó a la expresidenta de la Comunidad de Madrid. "¡Me va a hacer usted muchas preguntas seguidas para que no pueda contestar!", protestó Aguirre, que cada vez estaba más molesta al comprobar que la mayor parte de la entrevista se estaba centrando en los asuntos de corrupción del PP.

"Me han dicho que hoy venía a hablar del tuit de Pablo Echenique y de la postura de Iglesias...", comentó. "Entiendo que no quiera hablar de la trama Púnica, si este es un momento muy incómodo", lanzó la presentadora. "Querida Mamen. Yo quiero hablar de todo lo que usted quiera hablar, pero, cuando he preguntado, de que íbamos a hablar, por escrito lo tengo lo que me han mandado ustedes", dijo Aguirre. "Pues muy bien", resolvió la presentadora, que añadió: "Me consta que le han dicho que vamos a hablar de todo porque nosotros no aceptamos condiciones".

"¿De verdad le sorprende que le pregunta por la Púnica a seis días de que empiece?", preguntó incrédula Mamen Mendizábal. "¡Oiga! ¡Qué no! Yo le he aceptado las preguntas. No le acepto una retahíla de 60 preguntas, que no son preguntas sino afirmaciones y no me deje contestar", respondió Aguirre.