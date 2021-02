Jorge Javier confiesa que tuvo sexo con una mujer: "Estábamos supercachondos"

Jorge Javier Vázquez ha debutado este viernes como tronista de Mujeres y hombres y viceversa en el primer trono gay y VIP de la historia del dating show de Mediaset. El presentador aceptó hace una semana la propuesta que le lanzó Jesús Vázquez, quien le dio a su amigo la oportunidad de cumplir uno de los deseos que más ha repetido durante los últimos años.

Antes de conocer a sus pretendientes, y vivir un desagradable momento al ver como el primero de ellos le daba plantón, abandonando el programa nada más conocerle, Jesús Vázquez preguntó a su compañero por sus sensaciones ante esta nueva experiencia. Acto seguido, le hizo saber que su admirado Tom Brusse ejercerá como su asesor del amor en el programa.

A punto de entrar en materia, Jesús Vázquez recordó a Jorge Javier la mecánica de Mujeres y hombres y viceversa y le hizo un resumen de la situación actual de los tronistas heterosexuales del programa. Así pues, el gallego explicó a su amigo cuales eran las pretendientas que correspondían a cada uno de ellos. Sin embargo, recordó que algunas de ellas estaban planteándose "cambiarse de bando" y pretender a Julen.

La primera (y única) vez de Jorge Javier con una mujer: "Estábamos supercachondos"

En ese momento, Nagore avisó a Jorge Javier de que tuviera cuidado porque igual le acababan pretendiendo a él. El presentador soltó una carcajada y aseguró que no tendría ningún problema en conocerlas. "¿Pero tú alguna vez has tenido algo con alguna mujer?", se interesó la colaboradora.

"Yo sí he tenido algo con una chica", respondió rápido el catalán mientras la novia de Sandra Barneda se sorprendía. "Yo no, yo soy pura sangre de lo mío", aseguró entre risas Jesús Vázquez, que pedía a su compañero que diera más detalles sobre su primera relación sexual con una mujer.

"Fue en el pleistoceno, pero no era tan adolescente. Fue muy divertido, porque una amiga mía me iba a dar un mueble. Llegó a su casa el transportista, que estaba brutal y nos puso cachondos a los dos. Nos fuimos a mi casa, mi amiga y yo tomamos vino y el transportista se fue y nos dejó supercachondos. Acabamos acostándonos los dos. No repetí, pero me lo pasé bien", desveló el catalán antes de conocer a sus pretendientes.