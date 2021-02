Jorge Javier debuta en el trono de 'Myhyv': así son los pretendientes que intentarán conquistar al presentador

¡Al fin ha llegado el día! Mujeres y hombres y viceversa hará historia este viernes 19 de febrero al inaugurar el primer trono gay desde que el programa comenzara su andadura en 2008 en Telecinco.

Y no lo hará de cualquier forma, sino con Jorge Javier Vázquez como protagonista, lo que supondrá también que este sea el primer trono VIP de la trayectoria del dating en Mediaset. El presentador de Sálvame, tras pensárselo un poco, aceptó la propuesta de su compañero Jesús Vázquez de convertirse en tronista de su programa.

Lea también: "No son amigos": la impactante revelación de Joaquín Prat tras la bronca entre Belén Esteban y Jorge Javier

"Yo si voy, no voy a pasar el rato ¿Eh? Si voy, voy de verdad. Los teatrillos no me gustan", advirtió Jorge Javier, con el que Mediaset intentará reflotar las audiencias de Mujeres y hombres y viceversa, formato al que se le ha dado mil oportunidades (con mil cambios) para seguir sobreviviendo en la parrilla de la cadena.

Así son los pretendientes de Jorge Javier Vázquez en el trono de 'Mujeres y hombres y viceversa'

A lo largo de la semana, Jorge Javier ha ido conociendo a los solteros que han querido apuntarse como sus pretendientes con el objetivo de intentar conquistarle. De momento, el dating de Cuatro ha desvelado la identidad de cuatro de ellos: Fran, Dani, Alberto y David. El catalán reconoció enseguida al primero de ellos, ya que es un viejo conocido de Myhyv.

Lea también: Lo que pasó en Sálvame (y no se vio) tras la pelea de Jorge Javier y Belén Esteban: "Había tensión"

Sin embargo, aseguró tener ya un favorito: "Me gusta Daniel", avanzó el presentador antes de que Belén Esteban le preguntara por lo que le ha dicho su madre sobre su participación en el dating. "Que vaya y me lo pase bien", desveló.

Fran

Daniel

Alberto

David