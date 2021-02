Pedro Piqueras rompe su silencio y desvela el problema de salud que lo apartó de 'Informativos Telecinco'

Pedro Piqueras es uno de esos rostros televisivos que difícilmente concede entrevistas a otros medios de comunicación. Sin embargo, el presentador de Informativos Telecinco ha hecho este jueves una excepción ante la petición que le hizo una de sus mejores amigas: su excompañera Sara Carbonero.

La periodista invitó al albaceteño a Que siga el baile, sección que presenta en Radio Marca. Durante su charla, ambos demostraron el gran cariño que se tienen y desvelaron que Piqueras fue el responsable de que Carbonero fichara por Telecinco, cadena en la que dio el gran salto a la fama.

Lea también: La confesión de Carlota Corredera sobre las transiciones de Sálvame a Informativos Telecinco: "Piqueras no me ha dicho nada"

Tras la marcha de Sara a Oporto ambos han mantenido siempre el contacto y, tal y como desveló la presentadora, Piqueras viajó hasta la ciudad portuguesa para asistir a una fiesta sorpresa de cumpleaños que le habían preparado sus amigos. Carbonero aseguró que, al verlo, ambos comenzaron a llorar de la emoción mientras se abrazaban. "Para mí ha sido uno de mis faros", explicó la periodista.

El problema de salud por el que Piqueras se ausentó de Telecinco

En la entrevista, Sara Carbonero preguntó a Piqueras cómo lleva tener que dar a los espectadores cada día las cifras de fallecidos por el coronavirus. El invitado aseguró que era "un gran dolor" enfrentarse a esta situación y que por eso, intenta terminar el informativo con la noticia más alegre y positiva posible.

Lea también: Pedro Piqueras, pillado: su cara de asombro ante lo que sucedía en Sálvame

Además, desveló el susto que vivió en el comienzo de la pandemia y que lo mantuvo varias semanas sin presentar el telediario nocturno de Mediaset. "¿Y tú cómo lo llevas?", se interesó Carbonero. "Muy bien, salvo al principio, que desaparecí de aquí por una neumonía, que yo pensé que podía ser aquello", ha desvelado Piqueras, asegurando que, afortunadamente, la cosa no pasó a mayores y pudo recuperarse sin problema.

Pedro Piqueras hacía así referencia a la baja que tuvo que cogerse a comienzos de marzo de 2020. En aquel momento, la pandemia estaba comenzando a desatarse en España e Isabel Jiménez fue la elegida para sustituir a su compañero. La cadena no dio explicaciones a su ausencia y esto hizo que muchos espectadores mostrasen su preocupación por el periodista, que por suerte, a las pocas semanas terminó reincorporándose.

"Ferreras no la soltaba ni harto de vino": la lucha de Piqueras con Vasile para fichar a Sara Carbonero

Al comienzo de la charla, Sara Carbonero desveló ante los micrófonos de la emisora deportiva que fue Pedro Piqueras el principal responsable de su fichaje por Telecinco. "La veía porque a la hora que yo hacía el informativo aparecía una mujer bellísima en La Sexta. Le comenté a mi mujer que me gustaba esa chica y que escuchara su voz. Entonces dijimos es buenísima, guapísima", empezó explicando Pedro Piqueras.

Lea también: El sorprendente mensaje de Florentino Pérez a Sara Carbonero en su homenaje a Iker Casillas

No obstante, su fichaje no fue nada fácil porque un rostro muy conocido de la competencia se opuso a su salida: "Sabía que en cuanto saliera a Telecinco iba a ser la bomba, pero me costó porque Ferreras no la soltaba ni harto de vino", ha revelado Piqueras en referencia al actual presentador de Al Rojo Vivo.

Por otro lado, Piqueras contó que también le costó convencer a Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset, quien no estaba muy seguro del fichaje. "Le dije: 'Mira Paolo, vamos a cenar con Sara", le propuso el periodista. Finalmente, la cena se produjo y Vasile salió impactado, asegurando que Carbonero era "la mujer más bella" que había visto jamás... "fuera de Italia". Tras aquella reunión, Vasile preparó la oferta que terminó convenciendo a Sara a saltar de cadena para convertirse en una de las periodistas deportivas más famosas del momento.