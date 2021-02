"¿Se le ha ido la olla?": el contundente repaso de Pablo Motos y Carlos Alsina a Pablo Iglesias en 'El Hormiguero'

Pablo Motos recibió este jueves en El Hormiguero a Carlos Alsina, la voz de las mañanas de Onda Cero desde su espacio Más de uno. Los presentadores abordaron los temas de actualidad y aspectos ligados al papel que juega la prensa en su relación con el poder político.

Alsina, que se levanta a las 04.00 de la madrugada, contó a Motos que prepara su monólogo matinal viendo El Hormiguero y escuchando a Juan Ramón Lucas a la vez en la radio. "Tú trabajas más que la niñera de Irene Montero", espetó el conductor de Antena 3, una broma que sirvió a Alsina para alertarle de que podría ser motivo de enfado de los aludidos.

"Hay asuntos muy sensibles a algunos. Son muy susceptibles a algunos comentarios. Y si no les agrada, te vetan", dijo Alsina que, en cualquier caso, recordó que uno de los principales problemas del periodismo es la autocensura.

Pablo Motos: "Me estás señalando, como hace Pablo Iglesias con los periodistas"

En ese sentido, Alsina expuso que actualmente se organizan en las redes sociales "campañas de hostigamiento a periodistas que se hacen para que nos autocensuremos". "Pero si quieres hacer bromas con la niñera de Irene Montero...", comentó entre bromas. "Me estás señalando, como hace Pablo Iglesias con los periodistas", apuntó Motos.

"El señalamiento siempre ha existido, los políticos son insaciables. Lo que pasa es que antes no se exhibía", relató Alsina. "Ahora hay una parte del Gobierno que se exhibe en esos comportamientos. Quiere que sepamos que se encarga de organizar campañas de hostigamiento. Quiere que sepamos que puede mencionar periodistas en la sala de prensa de Moncloa", dijo el locutor. "O decir en el Congreso que los medios mandan más que él, que es el vicepresidente del Gobierno. ¿Se le ha ido la olla? ¿Está yendo muy lejos? ¿O las dos cosas?", añadió Pablo Motos.

Alsina: "Pablo Iglesias aspira a decidir si yo debería estar aquí"

"Es coherente con su trayectoria, porque creo que él aspira, desde su poder, a decidir si yo debería estar aquí esta noche o si debemos estar hablando de esto o de otra cuestión", comentó el locutor de Onda Cero. "Es grave. No es nuevo. Pero es preocupante", dijo antes de recordar que Iglesias "ha llegado a la vicepresidencia con el mismo poder mediático que hay ahora. No le ha ido mal..."

Dicho esto, Pabo Motos se atrevió a poner sobre la mesa un tema especialmente peliagudo. "¿Él no quiere que hablemos del Caso Dina, que se ha resuelto mágicamente?", preguntó el presentador. "Este es un caso que provoca una de esas reacciones que comentaba en las redes sociales".

Motos también preguntó a Alsina por las declaraciones recientes de Pablo Iglesias, que asegura que en España no hay una democracia plena. "¿No te da la sensación de que puede hacer lo que le da la gana porque sabe seguro que no le va a pasar nada?", preguntó. "Nunca sabes lo que te va a pasar en la vida", respondió Alsina. Ambos afearon, en este punto, el "silencio" de Sánchez. "Es difícil de entender que no haya dicho nada para desactivar esa desinformación o intoxicación" de su vicepresidente, apuntó el locutor.

"Pedro Sánchez cambia de criterio de un día para otro"

Alsina también dijo algo más de Sánchez. "Es una persona dada a cambiar de criterio, iba a decir de un mes para otro, pero igual de un día para otro...", comentó irónico antes de hacer referencia a la última entrevista que le hizo, en octubre de 2019. "En esa entrevista me dijo que no haría todo lo que ha hecho después".