Jordi Évole sufre un ataque de cataplexia en directo ante el Gran Wyoming en La Sexta

Jordi Évole acudió este jueves a El Intermedio para promocionar el documental Eso que tú me das, protagonizado por Pau Donés, que La Sexta emite este domingo. En medio de la entrevista, el presentador catalán sufrió un breve ataque de cataplexia que él mismo explicó nada más recuperarse.

Todo se produjo después de una conversación cargada de ironía e indirectas entre los dos presentadores de Atresmedia. Évole comenzó a reírse y acabó con la cabeza apoyada en la mesa con un extraño gesto que llamó la atención a su compañero. "¿Pero qué le pasa a este hombre?", preguntó El Gran Wyoming a Sandra Sabatés mientras el público se reía.

Lea también: El Gran Wyoming: su pasado en Falange y un padre que "hizo la guerra con Franco"

Jordi Évole: "Tengo cataplexia y me medico"

Rápidamente, Évole se incorporó y lo explicó. "Tengo cataplexia. Cuando te ríes, a veces pierdes la musculatura. Es en serio. Es un problema que tengo", contó el periodista. "Es una derivada de la narcolepsia y cuando te ríes, pierdes el tono muscular. Yo me medico y todo eso", continuó. "Hay mucha gente que la sufre y no me gustaría que pudieran pensar que estamos frivolizando sobre ello. De hecho, aprovecho para decir que esta enfermedad existe y es jodida".

Lea también: Ana Rosa responde a Pablo Iglesias: "A mí me eligen con el mando, a usted le nombró vicepresidente Pedro Sánchez"

La entrevista continuó sin problemas, aunque volvieron a recuperar el tema. "¿A qué tienes miedo?", le preguntó Wyoming. "Tengo miedo a que me cuentes otro chiste y me vuelva a derrumbar. Estoy con precaución, aguantándome la risa", dijo Évole.

Entidades José Miguel Gran Wyoming Presentador del programa 'El Intermedio' de LaSexta Presentador del programa 'El Intermedio' de LaSexta Jordi Évole Requena Presentador y follonero Presentador y follonero