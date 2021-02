Risto Mejide carga contra Podemos por no condenar la violencia: "¡¿Pero qué es esto?!"

Risto Mejide fue muy contundente este miércoles con Pablo Iglesias después de lo que dijo sobre el control a los medios de comunicación y lo ha vuelto a ser este jueves para criticar la actitud de Podemos ante los graves disturbios en Madrid y Barcelona durante las protestas en apoyo al rapero encarcelado Pablo Hasél.

Podemos se ha "olvidado de condenar la violencia", ha dicho irónico el presentador de Todo es mentira, que ha recordado que se trata de "un partido que está en el Gobierno".

"Uno puede defender en democracia lo que sea, lo que no puede hacer es convertirse en un delincuente. La violencia te quita la razón. En el momento que se ejerce la violencia, pierde la razón", ha dicho.

Risto Mejide: "¿Ahora hay que reflexionar a hostias?"

Pero lo que ha indignado a Risto Mejide son unas declaraciones del diputado de Podemos Rafa Mayoral, que se ha negado a condenar de forma rotunda, como le han pedido los periodistas en sus preguntas, la violencia durante las manifestaciones en apoyo a Hasél.

"¡¿Pero qué es esto?!", ha lamentado Risto. "¿Cómo que no se puede contestar con un 'sí' o con un 'no'? 'Sí condenamos la violencia'. 'No estamos de acuerdo con que este señor entre en prisión'. Claro que se puede contestar así. Se debe contestar así. Porque, si no, esa reflexión, ¿qué es?, ¿una reflexión a hostias? ¿Así es como debemos reflexionar ahora?", ha lamentado el presentador.

Por otra parte, Risto también ha criticado el tuit que Pablo Echenique escribió en apoyo a los manifestantes mientras se producían altercados en Madrid. "¿Qué pasa cuando un diputado de un partido del Gobierno aparece en las redes apoyando y defendiendo lo que hay que condenar?".