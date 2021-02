Hugo Silva confiesa el espeluznante trastorno que padece: "Agobia mucho, no te puedes mover y ves cosas"

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Michelle Jenner y Hugo Silva. Los actores, que triunfaron en el pasado protagonizando el mítico romance entre Lucas y Sara en Los hombres de Paco, visitaron El Hormiguero para promocionar La cocinera de Castamar, nueva serie de Antena 3 en la que han coincidido.

Durante su entrevista, el presentador preguntó al actor por el extraño problema de sueño que sufre y que, según explicaron, es más común de lo que muchos creían: "Me han dicho que sufres de algo que se llama duermevela", dijo Motos en referencia a una patología conocida médicamente como parálisis del sueño.

"Lo sufro, ahora menos, pero lo he sufrido toda la vida", confesó Hugo Silva antes de profundizar en los detalles de esta espeluznante afección. "Es un estado en el que todos estamos cuando pasamos al sueño. Durante toda mi vida me he quedado a medio camino entre el sueño y estar despierto, pero visualizo la habitación y, aunque esté dormido y tenga los ojos cerrados, me creo que estoy despierto", declaró.

Hugo Silva y su experiencia con la parálisis del sueño: "Veo sombras y cosas"

"Esto le pasa a mucha gente. Realmente estás soñando, pero se mezcla un plano con el otro y empiezas a ver cosas en la habitación que no corresponde, como sombras y cosas, un perro puedes ver y todo", detalló en unas palabras que dejaron perplejos a Motos y Jenner, que preguntó a su compañero si llegaba a ver cosas que daban miedo.

"No son cosas de mal rollo, pero agobia mucho. Estás convencido de que estás despierto y no te puedes mover, pero estás dormido y con los ojos cerrados. Últimamente no me pasa, o me pasa muy poco, pero es un coñazo. Y ahora cuando me pasa lo reconozco enseguida", aseguró antes de que Pablo Motos lanzara algunas bromas para quitar hierro al asunto y continuar con el contenido de su programa.