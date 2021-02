Carlos Herrera estalla: "El propio Gobierno está llamando a la violencia como en la República"

Carlos Herrera ha puesto una mañana más a Podemos en el centro de todas sus críticas. El locutor de la Cadena COPE ha acusado al partido del Gobierno de coalición de impulsar las protestas y disturbios que se han producido en algunas ciudades de España tras la detención del rapero Pablo Hasél.

"La estulticia de esta izquierda tan radical como irresponsable, nos ha llevado a evidenciar que hay un rebaño de violentos aborregados a los que hemos criado en este país y en otros, antisistema no es solamente un privilegio de España, que se dedican a graves disturbios, alteraciones del orden público, robos, saqueos, destrozo de material y agresión a policías alentados por un partido del propio Gobierno, lo cual debería ser considerado un delito", ha empezado diciendo el presentador de la emisora de los obispos.

Herrera ha lamentado los altercados sucedidos en la noche de este miércoles en algunos puntos de Valencia, Madrid y Barcelona, donde una joven ha perdido un ojo tras recibir el impacto de una bola de foam lanzada por los Mossos d'Esquadra. "Centenares de tíos saltándose las medidas anti covic, que eso va 'de sua', pero este Gobierno, el que anunció una reforma del Código Penal para evitar que gente como Pablo Hasél tenga que pasar unos meses en la cárcel por pedir asesinatos a personas concretas, tiene en su seno a un partido que no ha escondido nunca la desvergüenza", ha dicho Herrera en referencia a Pablo Echenique.

Carlos Herrera, contra "las barbaridades del populismo de la izquierda"

"No, no, no, cómo. Vamos a ver, esto es como en la República, el propio Gobierno llamando a la violencia, invitando a los desmanes, a lo que ayer ocurrió. Esto es justificar la violencia, incitar a que se siga produciendo y libremente en Twitter, que los de Twitter solamente se bloquea la cuenta del que diga barbaridades desde el lado del populismo de derechas, el de la izquierda tiene carta libre", ha acusado el andaluz.

"Bueno, pues en Barcelona el Ayuntamiento, con el apoyo del PSC, ha lanzado una moción que condena la prisión de Pablo Hasél. Y, claro, hemos comprobado como todos estos están apoyando a esta gentuza que supuestamente defiende la libertad de expresión. No defienden la libertad de expresión, defienden que se pueda celebrar un asesinato de ETA, defienden que se les pueda animar a asesinar a alguien: a mí, a usted, al otro, al de más allá. Eso es lo que defienden, no la libertad de expresión. ¿Pero qué me estás diciendo? Y, además, vamos, no queremos imaginar que ahora saque un indulto el Gobierno express para Hásel con esa desvergüenza de anunciar que van a legislar en caliente" , concluye el locutor.