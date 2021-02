El angustioso momento que vivió Pilar Rubio en 'El Hormiguero' durante una arriesgada prueba de apnea: "¡Qué claustrofobia!"

Pilar Rubio regresó este miércoles a El Hormiguero para afrontar el nuevo reto que le propuso el programa presentado por Pablo Motos. La colaboradora se enfundó un neopreno para enfrentarse a una prueba que mezclaba apnea y escapismo. Todo ello, después de que en 2019 batiera su propio récord de tiempo bajo el agua, resistiendo más de cuatro minutos.

Ahora, Pilar tuvo que realizar un desafío que suelen llevar a cabo los miembros de la marina estadounidense para entrenarse. La madrileña tuvo que meterse en una caja llena de agua cerrada con cuatro candados. A ciegas, Rubio debía encontrar las cuatro llaves esparcidas por la cabina para poder abrir los candados y así salir del habitáculo.

La colaboradora sí que contaba con una pequeña apertura en la parte superior para que, de vez en cuando, pudiera coger aire y seguir adelante con el récord. Sin embargo, al tener los ojos vendados, encontrar el agujero se hacía más difícil, por lo que el riesgo para la colaboradora de Antena 3 fue máximo. De hecho, el propio Pablo Motos desveló ante las cámaras el angustioso rato que vivió su compañera durante el ensayo: "Se ha despistado y ha sido un momento bastante agobiante", aseguró.

Pilar Rubio da el susto en una agobiante prueba de apnea en 'El Hormiguero'

"Voy a sufrir mucho desgaste físico y de oxígeno ahí dentro", avanzó Pilar Rubio antes de comenzar el reto. "Otro de los problemas es que me desoriento y no sé lo que puede pasar". El reto comenzó y la colaboradora parecía tener la situación controlada. No obstante, los nervios se fueron apoderando de la televisiva, a la que se le hizo muy difícil abrir el primero de los candados, provocando un momento de lo más tenso en el plató de Antena 3.

No fue el único candado que se le atravesó a Pilar Rubio, que vivió una situación similar hasta en dos ocasiones más. Tras lograr abrir la caja, la colaboradora expresó el miedo que había sentido: "¡Qué claustrofobia, Pablo!", exclamó al salir del tanque de agua. "¿No me las podéis poner las llaves más grandes?", se quejó entre risas antes de que Motos la felicitara. "Yo no conozco a nadie como tú. Es un momento emocionante. Eres una bicha, eres la tía más grande de España. Yo no me atrevería a hacer lo que has hecho tú ni harto de vino", reconoció.

"Necesito respirar...", dijo asfixiada ella. "Me quedo sin palabras y estoy un poco bloqueada porque la verdad es que se pasa mal ahí dentro. Esta es la última vez que me voy a poner un traje de neopreno...", advirtió Pilar mientras Motos optaba por serle sincero. "No te puedo decir eso porque te estaría mintiendo", bromeó el presentador.