El zasca de Risto Mejide a Pablo Iglesias por pedir el "control" de los medios privados: "¡Me entra la risa!"

Pablo Iglesias decidió "reflexionar" este miércoles sobre la tribuna del Congreso de los Diputados sobre "el poder mediático y el papel del poder mediático en la democracia". El vicepresidente del Gobierno criticó algunas prácticas desarrollada por los medios de comunicación y propuso establecer "elementos de control" para los medios de caracter privado.

Las palabras del líder de Podemos han levantado una gran polémica y enseguida se ha encontrado con el rechazo de los principales rostros de las cadenas privadas españolas. Uno de ellos fue Risto Mejide, quien tras escuchar el discurso de Iglesias, se mostró sonriente ante las cámaras de Todo es mentira, su programa en Mediaset. "¡A mí es que ya me entra la risa!", dijo irónico antes de ponerse muy serio.

Lea también: Ana Rosa responde a Pablo Iglesias: "A mí me eligen con el mando, a usted le nombró vicepresidente Pedro Sánchez"

Risto Mejide atiza a Iglesias por pedir control para los medios privados: "Un poco de seriedad"

"Cuando un político habla de lo que sabe, no sale por la televisión. ¡Por supuesto que este sector está regulado! Existe además una ley, la ley audiovisual que también regula este sector. No está hablando de las televisiones públicas, está hablando de la televisión privada, empresas privadas y habla de intervenirlas. No hombre, no, un poco de seriedad", atizó el presentador antes de dar paso a sus colaboradores, que se mostraron muy críticos con el político.

Lea también: "¡Es terrorismo, coño!": tremendo enfado de Ana Rosa por los disturbios en Madrid en apoyo a Pablo Hasél

A Risto Mejide se le ha unido este jueves su compañera Ana Rosa Quintana, quien ha cargado una mañana más contra el vicepresidente del Gobierno: "Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora y cada minuto, no hay nada más democrático que el mando a distancia y a usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez", empezó diciendo la presentadora. "Si no nos quisieran, no duraríamos ni un Telediario. Los Telediarios que reclamaba para usted", zanjó la periodista.