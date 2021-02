"¡Es terrorismo, coño!": tremendo enfado de Ana Rosa por los disturbios en Madrid en apoyo a Pablo Hasél

Ana Rosa Quintana ha criticado de forma contundente las protestas en apoyo a Pablo Hasél que provocaron graves altercados en Barcelona y Madrid. "En principio empezaron de forma normal y luego llegaron esos niveles muy preocupantes de agresividad de los manifestantes -no de todos- contra las fuerzas de seguridad", ha comenzado la presentadora de Telecinco.

"Estoy a favor de las manifestaciones, por supuesto, pero esto fue violencia", ha lamentado la presentadora, que ha recordado que era una protesta para la que no se pidió autorización a la Delegación de Gobierno.

"Me parece bien que la gente se manifieste, pero no que levanten el adoquinado de la calle para matar policías", ha dicho Quintana. "Lo de anoche no fue una manifestación, no voy a caer en esa trampa. Esto es guerrilla urbana", ha insistido la presentadora ante Rodolfo Irago y Verónica Fumanal, que tenían un discurso más relajado. "Hay que diferenciar, no meter a todos en el mismo saco", ha dicho el primero.

Ana Rosa Quintana: "¡Es terrorismo, coño!"

Sin embargo, la presentadora ha continuado defendiendo su argumento. "Hemos ido a muchas manifestaciones y siempre hay gente que se descontrola. Pero esto está estudiado e intencionado. La gente va con macutos donde lleva ropa para cambiarse, picos para sacar los adoquines. Yo no los voy a llamar manifestantes", ha vuelto a decir Ana Rosa.

"Hay gente pacífica y otra no", ha apuntado Fumanal, que ha continuado poniendo el foco en los políticos: "Me preocupa que los dirigentes no condenen la violencia. Cuando se legitima la violencia, los que salieron anoche e hicieron gamberradas..." Y en ese momento, Ana Rosa Quintana ha terminado de estallar. "Que no son gamberradas, de verdad ¡Es terrorismo, coño!, ha espetado. "Terrorismo tampoco", ha comentado la tertuliana. "Terrorismo callejero", ha insistido Quintana.