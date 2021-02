Lo que pasó en 'Sálvame' (y no se vio) tras la pelea de Jorge Javier y Belén Esteban: "Había tensión"

Sálvame vivió este martes uno de los momentos más tensos que se recuerdan en sus 12 años de historia. Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez volvieron a discutir y la situación acabó realmente mal, con la colaboradora fuera del programa. Desapareció y no se la volvió a ver nunca más en el plató.

Aunque en Sálvame ha habido numerosas broncas, esta vez fue distinta, especialmente dura y agria. La tensión que se creó durante la breve pelea fue más que notable. Tanto, que no se volvió a hablar del tema durante las cuatro horas que siguieron por delante.

"Nadie volvió a hablar de eso en toda la tarde. Había tensión"

Marta López, presente en el plató de Sálvame, lo vivió en primera persona y ha explicado que Belén "no lo está pasando bien". "Fue fuerte y diferente", ha explicado López en Ya es mediodía. "Cuando en el programa discute alguien, todos nos levantamos, las cámaras le siguen... Ayer no se levantó nadie", ha relatado. "Nadie volvió a hablar de eso en toda la tarde. Había tensión", ha dicho. "Jorge siguió con el programa pero yo creo que estaba con pena".

Así fue la pelea de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

Todo comenzó cuando Jorge Javier quiso enseñar a Kiko Hernández una foto que tenía en el móvil. Belén se dio cuenta de que era sobre ella y se lo reprochó al presentador, que le pidió perdón si le había sentado mal. Sin embargo, la colaboradora estaba especialmente enfadada y no se creyó esas disculpas. "Lo que me sorprende es que le enseñes la foto a Kiko, porque yo tengo de ti muchísimas cosas y en mi vida, en mi vida, a nadie le he enseñado nada tuyo". Esa frase de Belén la usó Jorge Javier Vázquez para dar la vuelta a la situación.

"Me parece muchísimo peor esto que acabas de decir tú ahora, porque esto era una idiotez que tú has sacado y que nadie sabía a lo que te referías. Y que tu salgas diciendo que tienes fotos mías, me da cuenta del nivel de persona que eres. Yo eso jamás te lo hubiese hecho a ti. Jamás. ¿Te estoy diciendo de manera clara perdón, no eres capaz de aceptar la disculpa y encima me dices que tienes fotos mías? Mira tía, paso. Ahora sí que paso, me has demostrado cómo eres. Me vas a venir tú a decir a mí que tienes fotos mías avergonzándome. De mí puedes enseñar lo que te salga de las narices, pero ese tipo de comentarios a mí me demuestran qué clase de persona eres. Por si acaso me faltaba conocerlo", empezó estallando el catalán.

"¡Venga ya las tonterías estas! No me vengas con amenacitas, ni con nada. ¿Porque aquí sólo se te aceptan las disculpas a ti cuando te equivocas? ¿Eh? ¿Tienes la potestad de pedir perdón y que la otra persona lo acepte? ¿Eres tú quien dicta esto sí o esto no? Pues chata, conmigo no. Porque te las he pedido de corazón. Y no me llores porque me da igual, que ya sé que el lloro queda muy bien en cámara. ¡A tomar por saco la bicicleta! ¡A tomar por culo hombre!", concluyó antes de que Belén se marchase.

